200 Mitarbeiter des Gießener Uniklinikums im Warnstreik

Den Tarifvertrag den Gegebenheiten anpassen: Dafür haben sich die Mitarbeiter des Uniklinikums zur Aktion "Klatschen für den Arbeitgeber" versammelt. Foto: Wißner

GIESSEN - Rund 200 der 300 zum Warnstreik aufgerufenen Mitarbeiter am Gießener Universitätsklinikum beteiligten sich an der von der Gewerkschaft Verdi ausgerufenen Arbeitskampfmaßnahme und versammelten sich vor dem Haupteingang.

Verdi-Fachsekretär Fabian Dzewas-Rehm, Betriebsratsvorsitzender Marcel Iwanyk und DGB-Regionsgeschäftsführer Mittelhessen Matthias Körner, wandten sich an die Streikenden. Der Verdi-Vertrauensleutesprecher der Asklepiosklinik Lich, Joachim Bremer machte in seinem Grußwort deutlich, weshalb nun alle drei Kliniken in Gießen, Marburg und Lich "zusammendenken" müssen: "In Lich steht Asklepios drauf. Doch hier in Gießen ist Asklepios drin". Hier wie da werde die gleiche Unternehmensstrategie verfolgt - und deshalb müsse der Tarifvertrag den Gegebenheiten angepasst werden. "Wir haben in Lich keinen Tarifvertrag mit Asklepios", machte Bremer deutlich, wie wichtig diese am heutigen Mittwoch mit der Spätschicht endende Arbeitskampfmaßnahme ist: "Euer Tarifstreik ist auch ein Streik für uns in Lich. Deshalb müssen wir gemeinsam handeln und kämpfen, damit die Geschäftsführer mit akzeptablen Vorschlägen, angemessenen Gehältern an den Verhandlungstisch kommen, denn wir haben es gemeinsam verdient".

Eben weil das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) kein Angebot für die Beschäftigten vorgelegt hat, hatte Verdi zum Warnstreik aufgerufen. "Die erneute Weigerung, die Arbeit der Beschäftigten angemessen anzuerkennen und endlich ein Angebot für die Eingruppierung vorzulegen, ist ein Skandal. Damit zwingt der Arbeitgeber die Beschäftigten zum Warnstreik", erklärte Dzewas-Rehm.

"Verantwortungsbewusst"

Unter Berücksichtigung der besonderen aktuellen Situation hatte die Dienstleistungsgewerkschaft den Pflegedienst in den Bereichen OP, Anästhesie, in Teilen der Intensivmedizin, auf den Covid-19-Stationen und auch Stationen der Kinderklinik sowie die Auszubildenden nicht zum Streik aufgerufen. "Wir agieren wie immer verantwortungsbewusst. Der Arbeitgeber sollte dies aber nicht als Schwäche missverstehen", erklärte der Gewerkschaftssekretär. "Insbesondere auf den Infektions- und Intensivstationen sowie in der Anästhesie und den OPs ist die Streikbereitschaft sehr hoch", so der Fachsekretär. Iwanyk bemängelte, dass zwar viel erreicht wurde, doch man sich seit einem Jahr auf der Stelle bewege.

Mit den unterschiedlichsten Gründen würden Verhandlungen abgelehnt, obwohl der Arbeitgeber Millionengewinne durch Freihaltepauschalen durch Intensivbetten einfahre. Ein Bruchteil von dem müsste in die Hand genommen werden, um den Forderungen der Beschäftigten nachzukommen. Es sei eine Unverschämtheit, wie mit den Mitarbeitern umgegangen werde, der Corona-Bonus würde nicht gezahlt und dies, obwohl das Land eine Beteiligung zugesichert habe, wenn denn der Arbeitgeber zahle. Dieser müsste 600 000 Euro aufwenden, doch das sei ihm zu viel für die Mitarbeiter. Das Schreiben der UKGM-Leitung sei ein Affront: "Personalmangel ist nicht Schuld der Gewerkschaft. Diesen gibt es seit Monaten und Jahren. Das Fallpauschalsystem führt zum Personalmangel", so Iwanyk mit der Ankündigung, dass dies sicherlich nicht das letzte Mal sei, dass man hier stehe, denn "Gerechte Eingruppierung und Lohnerhöhung müssen wir uns erkämpfen".

Körner spannte den Bogen von jenen, die im Sommer auf den Balkonen standen und den Pflegekräften für ihre Arbeit applaudierten, zur abschließenden Aktion "Klatschen für den Arbeitgeber". Die Tarifverhandlungen betreffen die rund 7800 nicht-ärztlichen Beschäftigten des UKGM. Für diese will die Dienstleistungsgewerkschaft eine gleiche Vergütung wie an öffentlichen Kliniken erreichen. "Der Unmut bei den Mitarbeitern ist so groß wie nie zuvor", betonte Iwanyk im Pressegespräch und bestätigte auch, das die Corona-Nichtzahlung "sauer aufgenommen wurde".

Gleiche Vergütung

Gegenüber den öffentlichen Kliniken liegt die Vergütung der UKGM-Beschäftigten je nach Berufsgruppe zwischen fünf und zehn Prozent niedriger. Seitens der Dienstleistungsgewerkschaft wurde nochmals darauf verwiesen, dass das UKGM bundesweit das einzige Universitätsklinikum in privater Trägerschaft ist, zur Rhön Kliniken AG gehört, die kürzlich vom "für seine gewerkschaftsfeindlichen Praktiken bekannten Asklepios-Konzern" übernommen wurde, wie die Verdi-Vertreter betonten.