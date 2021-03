2000 Euro für Junge Kirche

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Junge Kirche Gießen des Evangelischen Dekanats Gießen hat den Online-Wettbewerb der Monatszeitschrift Chrismon gewonnen. 183 Projekte haben sich deutschlandweit beworben, über 400 000 Stimmen wurden mit Mausklick oder per E-Mail abgegeben. Das Projekt ist in der von jungen Menschen renovierten Lukaskirche in der Gießener Innenstadt beheimatet. Der Jungen Kirche ist es gelungen, den mit 2000 Euro Preisgeld dotierten ersten Platz der Publikumswahl zu erreichen. „Mit dem Preisgeld möchten wir digitale Hardware sowie Lichttechnik anschaffen. Wir wollen die Kirche so ausstatten, dass sich junge Menschen bei uns wohlfühlen und den Glauben auf zeitgemäße Art und Weise entdecken können“, erklärt Stadtjugendpfarrer Alexander Klein.