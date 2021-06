2000 Euro für „Musik statt Straße“

Inner Wheel-Spendenübergabe am Berliner Platz in Gießen mit (v.l.) Anne Dorfmüller, Maria Hauschild, Gregori Kalaidjiev, Bettina Wolf und Kathrin Kaufmann. (Foto: Frauen-Serviceclub Inner Wheel Gießen/Wetzlar)

GIESSEN - (red). Ein weiteres Mal zeigte sich dieser Tage der Frauen-Serviceclub Inner Wheel Gießen/Wetzlar großzügig gegenüber dem Projekt „Musik statt Straße“. Dieses hat der Gießener Musiker Gregori Kalaidjiev mit seiner Lebensgefährtin Maria Hauschild vor zwölf Jahren ins Leben gerufen, um unter randständigen Menschen in Bulgarien größte Not zu lindern und den Kindern dort durch das Musizieren mehr Teilhabe und Perspektiven zu bieten. Kürzlich überreichte Kathrin Kaufmann, die regionale IWC-Präsidentin 2020/2021, zusammen mit ihrer Stellvertreterin Bettina Wolf und Schatzmeisterin Anne Dorfmüller einen über 2000 Euro ausgestellten Spendenscheck. Bereits Ende vergangenen Jahres waren dem Hilfsprojekt 3000 Euro von Inner Wheel zugeflossen.

Kalaidjiev und Hauschild widmen sich mit ihrer Arbeit in Bulgarien vor allem dem Roma-Ghetto Nadeschda in der 80 000-Einwohner-Stadt Sliven. „Wir erfahren fast täglich von Notlagen, entstanden inzwischen auch durch Corona-Erkrankungen.“

Dank der Zuwendungen könne man unmittelbar reagieren und gezielt helfen, sagten sie bei dem Zusammentreffen am Berliner Platz vor dem Gießener Rathaus. Musikunterricht und -proben, Nachhilfe, Berufsberatung, Kunsterziehung und die psychologischen Hilfen seien endlich wieder angelaufen. Seit März vergangenen Jahres habe man mittlerweile fast 150 Menschen im Ghetto mit „passgenauer“ Hilfe unterstützen können.

Das betrifft dann, um Not abzuwenden, auch Nahrungsmittel. „Wir bezahlen daneben Hygieneartikel, Masken, Desinfektionsmittel, Feuerholz und medizinische Versorgung. Wir übernehmen Strom- und Wasserrechnungen, wo Gefahr besteht, dass Strom und Wasser abgestellt werden, weil die Familie das Geld für die Rechnung nicht hat.“ Ohne diese Zuwendungen müssten viele Menschen in den zum Teil fensterlosen Behausungen leben, im Dunkeln ohne Licht, ohne Stromenergie für die Kochplatten, ohne Wasser aus dem oft einzigen Wasserhahn in ohnehin sehr dürftigen Unterkünften. In der Corona-Zeit seien die meisten der wenigen Einnahmequellen weggefallen: Keine (Hilfs-) Arbeit in Fabriken, kein Bedarf an Serviceleistungen, keine Chance, Wertstoffe zu sammeln. Selbst verbindlich Beschäftigte in Fabriken seien vor gut einem Jahr einfach entlassen worden, ohne finanzielle Absicherung, ohne etwa Arbeitslosenhilfe. „Bis heute war und ist es für die seelische und emotionale Stabilität unserer Mädchen und Jungen sehr wichtig, dass unsere Lehrkräfte und auch wir den engen Kontakt zu ihnen über PC und Telefon halten“, betonte Kalaidjiev.