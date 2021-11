200.000 Euro erbeutet: Polizei warnt vor Bitcoin-Betrügern

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

GIESSEN - Auf ihrer Webseite versprachen sie hohe Gewinne, dabei haben sie drei Personen aus dem Landkreis Gießen um insgesamt fast 200.000 Euro gebracht. Wie die Polizei Gießen am Freitag mitteilte, gab es im November bereits drei Fälle in der Region, in denen sogenannte Bitcoin-Betrüger erfolgreich waren.

In allen Fällen waren die Opfer auf Social-Media- beziehungsweise Internet-Seiten auf die betrügerischen Anbieter aufmerksam geworden. "Vordergründig erscheinen die Seiten professionell und sogar Beratungen per Telefon oder E-Mail mit einem persönlichen Betreuer sind in dem Service der Gauner danach enthalten", teilte die Polizei mit. In allen Fällen handelte es sich laut Polizei dabei um unseriöse Anbieter und die Personen verloren hohe Geldbeträge.

Am 4. November investierte eine 25-Jährige 3000 Euro in die digitale Währung, Anfang November erst einmal 1300 Euro. Als sie ihren vermeintlichen Gewinn zurückbuchen wollte, wurde sie aufgefordert, den Gewinn zu versteuern. Sie tauschte nochmals 1700 Euro um. Als sie ihren Gewinn dann einlösen wollte, war ihr Account gelöscht.

Über eine Internethandelsplattform investierte ein 44-Jähriger bis Anfang Oktober insgesamt 90.000 Euro. Als er damit einen Gewinn von über 200.000 Euro erzielte und den Gewinn zurückbuchen wollte, existierte die Internethandelsplattform nicht mehr. Laut Polizei war er wohl auch er auf Betrüger hereingefallen.

Ähnlich erging es einer 61-Jährigen in den letzten Monaten. Nachdem sie im Internet auf zwei Anbieter aufmerksam wurde und diese kontaktierte, wurde sie mehrfach per E-Mail und Telefon von den angeblichen Mitarbeitern der Firmen kontaktiert. Sie überwies 95.000 Euro an die Unbekannten. Auch sie verlor ihr investiertes Geld.



Verführerisch werden die Angebote laut Polizei deshalb, da nur kleinere Beträge, oft so zwischen 200 und 300 Euro, als Ersteinlage gefordert werden. Auf einem virtuellen Dashboard (quasi der vermeintliche eigene Account) können die Investoren anschließend verfolgen, wie rasant sich diese kleine Einlage vervielfacht. "Spätestens dann sind die meisten Opfer gefangen und die Aussicht auf einen Gewinn lässt auch größere Anlagebeträge zu", warnt die Polizei. Die Angst hier eine Chance zu verpassen, verleite viele Menschen dazu, auch hohe Summen an die vermeintlich seriösen Anbieter zu übersenden.

Tipps der Polizei gegen Bitcoin-Betrugsversuche:

- Informieren und recherchieren, erst dann investieren!

- Vorsicht bei Werbe-Mails mit bekannten Gesichtern und wahnsinnigen Erfolgsgeschichten

- Traumhafte Renditen sind und bleiben ein Warnsignal

- Wenden sie sich im Zweifel an die Verbraucherzentralen

- Sind sie auf eine solche Masche hereingefallen, informieren sie ihre Bank und erstatten sie Anzeige bei der Polizei

- Auch die Polizei-Fachberater für Cybercrime, Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser, ist Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger (praevention.ppmh@polizei.hessen.de, Telefon 0641-70062942)

Sollten Sie Opfer einer Straftat geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641-70062555.