204 Erwerbslose mehr im Vergleich zum Vormonat

GIESSEN - GIESSEN (red). Im abgelaufenen Monat August waren im Bezirk der Arbeitsagentur Gießen 17 782 Menschen erwerbslos gemeldet. Das waren 204 Personen mehr im Vergleich zum Vormonat, jedoch 2455 oder 12,1 Prozent weniger als noch im August des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,7 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei 5,4 Prozent.

„Die beständige wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst den Arbeitsmarkt unmittelbar. Obwohl in unserem Bezirk die seit März rückläufige Arbeitslosigkeit nun im vergangenen Monat wieder leicht angestiegen ist, partizipiert die Region von der positiven Grundstimmung“, kommentiert Eckart Schäfer, Leiter der Arbeitsagentur Gießen, die neuesten Arbeitsmarktzahlen. „Das zeigt sich zum einen an dem kontinuierlichen Rückgang der Anträge auf Kurzarbeitergeld und zum anderen an den offenen Arbeitsstellen. Der Bestand an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen stieg den sechsten Monat in Folge. Das zeigt den Bedarf der Betriebe an Arbeitskräften.“

Im August haben 1516 kurzarbeitende Betriebe im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen einen Antrag auf Auszahlung von Kurzarbeitergeld (KuG) gestellt und auch bewilligt bekommen. Das waren 775 betroffene Betriebe weniger als im Vormonat Juli.

In der sogenannten Unterbeschäftigung im engeren Sinne ist die Anzahl der Menschen erneut gesunken. Im August waren 23993 Menschen registriert, 93 weniger als noch einen Monat zuvor. Ein Jahr zuvor waren noch 2362 Personen mehr verzeichnet. Arbeitgeber meldeten im August der Arbeitsagentur Gießen sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau insgesamt 1702 neue Stellen. Das waren 45 Arbeitsstellen mehr als im Vormonat Juli und 758 oder 80,3 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Der Bestand an offenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen stieg den sechsten Monat in Folge. 6627 offene Stellen waren im August gemeldet. Das waren 471 Arbeitsstellen mehr als im Vormonat Juli und 1765 oder 36,3 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Nach Geschlechtern betrachtet ist die Zahl der erwerbslos gemeldeten Männer im aktuellen Berichtsmonat zurückgegangen, die der Frauen ist erneut gestiegen. 9924 Männer waren im August im Gießener Agenturbezirk arbeitslos gemeldet, 83 weniger im Vergleich zu Juli. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 und lag danach bei 4,9 Prozent. Im Vorjahresmonat waren 1728 Männer mehr gemeldet. Die Quote lag damals bei 5,9 Prozent. Im abgelaufenen Monat waren im Bezirk der Arbeitsagentur Gießen 7858 Frauen als erwerbslos registriert. Das waren 287 mehr im Vergleich zu Juli. Die Arbeitslosenquote der Frauen stieg um 0,2 und lag danach bei 4,5 Prozent. Im Vorjahresmonat waren 727 Frauen mehr arbeitslos gemeldet. Die Quote betrug seinerzeit 4,9 Prozent.

1724 junge Menschen unter 25 Jahren waren bei der Gießener Agentur im abgelaufenen Monat registriert. Das waren 74 Jugendliche mehr als im Juli. Im Bezirk der Gießener Arbeitsagentur waren Monat August 5709 Ältere gemeldet, 23 Personen mehr als noch im Vormonat Juli.

Zum Bezirk der Arbeitsagentur Gießen gehören der Landkreis Gießen, der Vogelsbergkreis und der Wetteraukreis. In allen drei Landkreisen ist die Arbeitslosigkeit gleichermaßen gestiegen. Im Kreis Gießen waren im August insgesamt 8303 Menschen erwerbslos gemeldet. Im Wetteraukreis ist die Zahl der Arbeitslosen im abgelaufenen Monat um 64 Personen auf jetzt 7335 gestiegen. Im Vogelsbergkreis ist die Anzahl der Erwerbslosen im August um 75 Personen auf 2144 gestiegen.