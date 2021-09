21 neue Mitglieder im Fahrgastbeirat Gießen

Als Sprecher des Fahrgastbeirates gewählt: Patrik Jacob (li.) für die Stadt und Karl-Heinz Funck für den Kreis. Foto: Schäfer

GIESSEN - Ein Fahrgastbeirat ist,wie der Name sagt, ein Beirat für Fahrgäste - keinesfalls einer für Klimaschutz oder Verkehrswende - und ein beratendes Hilfsorgan. Obwohl diese Dinge oft ineinandergreifen, sich nicht völlig voneinander trennen lassen, ist seine oberste Aufgabe die Verbesserung der Fahrgastsituation und nichts anderes, so Friedhelm Sames. Als "eine gute Mischung aus alten Hasen und jungen Hüpfern, aus Erfahrung und Innovation, aus Konstanz und Dynamik" bezeichnete er die neuen 21 Mitglieder des Fahrgastbeirates, der sich im Netanya-Saal des Alten Schlosses in einer zweieinhalbstündigen Mammutsitzung zur Konstituierung getroffen hatte.

Sames ist der alleinige Sprecher in der fünfjährigen ersten Periode dieses Beirates gewesen und stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Sprecher war der Dorf-Güller zugleich für den Landkreis und die Stadt (hier kommissarisch, da vakant).

Losentscheid

Da Mobilität nicht an der Grenze zwischen Stadt und Umland ende, ist es eine der vielfältigen Beiratsaufgaben, die Verknüpfung von Stadt- und Regionallinien zu verbessern. Sehr heterogen und sehr vielfältig zusammengesetzt, soll er die vielfältigen Fahrgastgruppen widerspiegeln, die teilweise recht unterschiedliche Anforderungen und Erwartungen an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stellen. 15 der 21 Beiratsmitglieder werden von diversen Institutionen entsendet. Sechs sind "ganz normale" Bürger, drei aus der Stadt, drei aus dem Landkreis. Da sich mehr als jeweils drei an der Zahl um einen Sitz im Fahrgastbeirat beworben hatten, war per Los über ihre Mitgliedschaft entschieden worden. Was in den vergangenen fünf Jahren nicht gelungen war, klappte diesmal auf Anhieb. Nicht nur ein neuer Sprecher für den Landkreis wurde gefunden, sondern auch auf Anhieb einer für die Stadt. Karl-Heinz Funck aus Biebertal, als einer der ausgelosten Bürger des Landkreises, wurde von den anwesenden 15 stimmberechtigten Mitgliedern für den Landkreis gewählt. Patrik Jacob, als Interessenvertreter des VCD (Verkehrsclub Deutschland) im Beirat, agiert künftig als Sprecher für die Stadt.

Ins Protokollamt wurde Jakob Lucifero (Bürger der Stadt), als Stellvertreterin Renate Feick (Interessenvertreterin Seniorenbeirat Stadt) gewählt. Diese vier Wahlen verliefen ohne Kampfabstimmung mit einstimmigem Votum. Anders bei der späteren Wahl zum stellvertretenden Vertreter für die interfraktionelle Arbeitsgruppe "ÖPNV" des Landkreises. In einer zweistufigen Kampfabstimmung mit drei Bewerbern setzte sich der zuvor als Protokollant gewählte Jakob Lucifero knapp durch. Zuvor war Patrik Jacob einstimmig zum Vertreter bestellt worden. Diese interfraktionelle Arbeitsgruppe ÖPNV wurde bereits 2017 gegründet und zwischendurch mehrmals umbenannt. Nun wurde erneut über eine Namenserweiterung diskutiert, um auch die Radfahrer in das Arbeitsgebiet mit einzubeziehen. Landrätin Anita Schneider sagte zu, dieses Ansinnen weiterzuleiten. Die Landrätin, zugleich Verkehrsdezernentin des Landkreises, dankte Sames für sein fünfjähriges, vorbildliches Engagement. "Sie haben ehrenamtlich viel geleistet, viel eingebracht." Gleichwohl sei es ihr Anliegen, die Zusammenarbeit mit den Gremien weiter "noch zu verbessern, zu intensivieren". Das im Fahrgastbeirat Beratene solle noch stärker in die kommunalen Gremien einfließen. "Wir sind da offen", versprach sie und plädierte für ein "konstruktives Miteinander". Als gemeinsames Ziel sieht sie "mehr Radwege, einen besseren ÖPNV und mehr Raum für die Fußgänger."

Kreis oder Kommune?

Oftmals sei der Kreis nicht der richtige Ansprechpartner für bezeichnete Missstände. So seien beispielweise bei den geforderten barrierefreien Bushaltestellen nicht der Kreis, sondern die Kommunen der richtige Ansprechpartner. Gleichwohl habe sie diese Thematik zweimal bei Bürgermeister-Dienstversammlungen angesprochen. Zumal es "für so etwas viel Förderung" gebe. "Grundsätzlich besteht die Kunst darin, alles besser zu vernetzen, um am Ende auch was wirklich Gutes zu erreichen", so die Landrätin.

Stadträtin Gerda Weigel-Greilich erzählte von ihren Begegnungen mit Menschen, die aus anderen Städten kommend Gießen besucht hätten. "Ihre Rückmeldung war, dass das ÖPNV-Angebot der Stadt als nicht so schlecht von ihnen bezeichnet wird." Nichtsdestotrotz solle der Fahrgastbeirat weiterhin Missstände aufzeigen und Verbesserungswürdiges anmahnen. Den Ausbau des ÖPNV bezeichnete sie als ein "Infrastruktur-Mammutprojekt." Finanzielle Mittel dazu müssten in die Hand genommen werden. Auf den Weg gebracht von Seiten der Stadt sei bereits eine Machbarkeitsstudie zu neuen Bahnhaltepunkten, jedoch: "Das wird länger als fünf Jahre dauern," so ihr Kommentar.

Kommunen mit Bahnhöfen würden diese Vorhaben torpedieren, solange deren Bahnstrecken nicht beschleunigt seien. Weigel-Greilich machte sich auch für eine Frauenquote im Fahrgastbeirat stark. So solle in der Satzung verankert werden, dass bei einem künftig notwendigen Losen Frauen paritätisch zu berücksichtigen seien.