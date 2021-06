22-Jährige aus Gießen gewinnt Wettbewerb "Wachsende Kunst"

Liebt Blumen und den Bergwerkswald: die junge Künstlerin Verena Kliche. Foto: primoza

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Let's grow old together " ist der Titel der Illustration, mit dem Verena Kliche aus Gießen den Social Media-Wettbewerb zur Aktion "Wachsende Kunst" gewonnen hat. Nicht nur sie darf sich darüber freuen, sondern auch der Ortsverein des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), den die junge Künstlerin mit ihrem Gewinn bei seinem Einsatz für Artenschutz und Artenvielfalt unterstützen möchte.

Der Wettbewerb zur Aktion "Wachsende Kunst" gibt in diesem Jahr gleich acht Nachwuchs-Künstlern die Möglichkeit, jeweils eine der einpflanzbaren Postkarten des Nürnberger Unternehmens primoza zu gestalten. Außerdem dürfen die Gewinner eine gemeinnützige Organisation bestimmen, die 50 Cent aus jeder verkauften Karte erhält. Seit 2018 sind so schon über 4 2 000 Euro an Spenden zusammengekommen.

Filigrane Blumen in zarten Farben illustrieren das Motto "Let's grow old together" und die Inspiration zu diesem Motiv kam Verena Kliche ganz spontan. "Der Spruch ist mir sofort ins Auge gesprungen und dann habe ich gar nicht viel darüber nachgedacht", erzählt die 22-Jährige aus Gießen. Sie malt generell viele Blumen und gesteht, dass die zu ihrem Leidwesen gar nicht alt werden bei ihr: "Ich besitze absolut keinen grünen Daumen und habe deshalb nur drei Kakteen".

Fotos Liebt Blumen und den Bergwerkswald: die junge Künstlerin Verena Kliche. Foto: primoza Die Gewinnerkarte. Foto: primoza 2

Wald als "happy place"

Mit der Liebe zu Blumen, zur Natur und vor allem auch zum Wald ist Verena Kliche aufgewachsen. Früher schon hat ihr Vater sie zum Pilzesammeln mitgenommen, der Bergwerkswald ist direkt um die Ecke, "und heute noch ist der Wald mein 'happy place', wo ich Entspannung und Inspiration finde". Die Liebe zur Kunst und zum Malen hat sie wiederum von der Mutter in die Wiege gelegt bekommen. Was mit Buntstiften und dem Gestalten des Hausaufgabenhefts begann, ist inzwischen zu einem zweiten beruflichen Standbein geworden: In einem kleinen Online-Shop vertreibt die Gießenerin eigene Postkarten mit Motiven rund um die Natur.

HINTERGRUND Die primoza GmbH wurde 2018 in Nürnberg gegründet. Mit den Wachsenden Kalendern aus Samenpapier und anderen nachhaltigen Produkten will das Team um Manuela Baron und Orlando Zaddach so viele Menschen wie möglich inspirieren, der Natur wieder näher zu kommen. Deswegen entwickelt primoza Produkte, die zum Selbermachen einladen und die Menschen in den Garten, auf den Balkon und ins Grüne locken sollen. Das Unternehmen ist Gewinner des Kalenderpreises des Deutschen Buchhandels 2019 und des Best New Product Awards der BioFach 2019. Die Postkarten zur aktuellen Aktion "Wachsende Kunst" sind ab sofort erhältlich unter primoza.de.

In ihrem Hauptberuf ist Verena Kliche umweltschutztechnische Assistentin und am Gießener Universitätsklinikum zuständig für Wasseranalysen. Da sie im Labor sehr strenge Regeln zu befolgen hat, genießt sie das Malen als Ausgleich "Dabei kann ich komplett loslassen und einfach nur kreativ sein." Sie arbeitet am liebsten mit Aquarellfarben . Weil sie es schade fand, dass sich die Bilder bei ihr zuhause stapelten, kam sie auf die Idee, kleinformatig zu malen und ihre Werke als Postkarten zu vertreiben.

Mit dem Gewinnbetrag will die 22-Jährige den Ortsverein des Naturschutzbundes Deutschland fördern. "Es sollte ein Verein sein, der im Bereich Naturschutz tätig und regional präsent ist", erläutert sie ihre Wahl. "Der Nabu setzt sich für Artenschutz und Artenvielfalt ein und das möchte ich gern unterstützen." Auf den Wettbewerb "Wachsende Kunst" ist sie über Instagram aufmerksam geworden, beim Busfahren. Sie dachte, was für eine tolle Idee, vergaß sie erst wieder und hatte sie dann buchstäblich wieder auf dem Schirm - genau drei Tage vor Einsendeschluss. Auch die Geschichte des Unternehmens hinter der "Wachsenden Kunst" begann mit einem Wettbewerb: Im Jahre 2017 gewannen Tobias Aufenanger, Manuela Baron und Orlando Zaddach den Gründerwettbewerb "5 Euro Business" an der Universität Erlangen- Nürnberg mit der kreativen und nachhaltigen Idee eines Wandkalenders mit Samenpapier. Die Kalenderblätter können ganz einfach eingepflanzt werden, sodass Blumen und Gemüse sprießen. Sind alle Samenstreifen in der Erde, bleibt ein liebevoll illustriertes Buch mit spannenden Infos zu den einzelnen Pflanzen. Durch den Erfolg ihrer ersten Kalender beflügelt, wagten die Gründer den Schritt in die Selbstständigkeit mit ihrem Startup "primoza". Mittlerweile gehören mehrere Kalender-Linien zum Portfolio, darunter die "Vergessenen Sorten" und der Heilpflanzenkalender "Krautikus".

Samenpapier-Postkarten

Samenpapier-Postkarten und weitere Produkte rund ums Gärtnern ergänzen das Sortiment des Unternehmens, das heute schon 22 Mitarbeiter beschäftigt. "Die Freude am Selbermachen feiern und Nachhaltigkeit leben, darum geht es bei unseren Kalendern, Postkarten und Samenbomben ", erklärt primoza- Mitgründer Orlando Zaddach. "Wir möchten Menschen zeigen, wie einfach es sein kann, kreativ zu werden und die Natur zu erleben. Selbst zu gärtnern ist eine tolle Möglichkeit, etwas für die Umwelt zu tun. Und weil wir Kreativität auf ganz unterschiedliche Art und Weise fördern wollen, inspirieren wir über den Wettbewerb "Wachsende Kunst" talentierte Menschen aus unserer Community zu fantasievollen Motiven und binden sie in die Gestaltung unserer Samen-Postkarten ein. So wie Verena Kliche.