22-Jähriger aus Gießen nach Missbrauch "auf Ruf bedacht"

Von den vier angeklagten Taten konnte dem 22-Jährigen letztlich nur ein Fall nachgewiesen werden.

GIESSEN/REISKIRCHEN. Die Mutter war allein mit den sechs Kindern überfordert. Trotzdem konnte die Reinigungskraft die Unterstützung des Jugendamtes offenbar nicht annehmen. Und so blieb der jüngste Sohn schon früh sich selbst überlassen und der körperlichen Gewalt seiner älteren Brüder schutzlos ausgesetzt. Auch bei den Schulkameraden in Gießen stieß er auf Ablehnung und Mobbing. Einzig die Freundschaft zu einer Mitschülerin versprach etwas Stabilität. Zumal der Junge alsbald in ihre Familie aufgenommen wurde und sich schließlich ganz in deren Obhut begab. Für die Kinder dort galt er schnell als "älterer Bruder". Folglich war es ein "krasser Vertrauensbruch", dass in dem neuen Zuhause sexuelle Übergriffe stattgefunden haben. Wenngleich dem inzwischen 22-Jährigen vor dem Landgericht letztlich nur ein strafrechtlich relevanter Fall zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte.

Wegen Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes sowie der Herstellung kinderpornografischer Schriften verurteilt die Jugendkammer den jungen Mann zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Damit folgten die Richter weitestgehend der Argumentation von Staatsanwältin Daniela Zahrt.

Angeklagt waren insgesamt vier Taten, von denen eine eingestellt wurde. Der jüngste Sohn der Patchworkfamilie mochte sich als Zeuge nicht mehr an einen sexuell motivierten Zwischenfall beim Übernachten in der Wohnung seiner älteren Schwester im Jahr 2016 in Gießen erinnern. In zwei weiteren Fällen, die einen weiteren Sohn betrafen, wurde der 22-Jährige freigesprochen. "Es ist wahrscheinlich, dass es zwischen beiden zu Sexualkontakten gekommen ist", betont der Vorsitzende Andreas Wellenkötter in der Urteilsbegründung. Wenngleich der junge Mann dies - in dem weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Prozess - vehement bestritten habe. Allerdings sei angesichts widersprüchlicher Aussagen unklar, wann sich diese konkret ereignet haben. "Es konnte nicht festgestellt werden, dass ein Sexualkontakt überhaupt vor dem 14. Lebensjahr des Zeugen stattgefunden hat", so der Vorsitzende. Denn nur dann wäre das Verhalten des Angeklagten, der damals rechtlich als Heranwachsender galt, überhaupt strafbar gewesen.

Der Junge hatte nämlich vor den zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen angegeben, dass es auf seine eigene Initiative hin zum Austausch von Zärtlichkeiten und zum Geschlechtsverkehr gekommen sei. Er habe sich in den schlaksigen, dunkelhaarigen Angeklagten verliebt, seine Gefühle waren aber offenbar nicht erwidert worden. Eine Falschbelastung des 22-Jährigen - ob aus Rache oder allein wegen der Zurückweisung - konnte die Jugendkammer indes nicht erkennen. Zumal der Jugendliche, der sich den Eltern und Geschwistern gegenüber als homosexuell geoutet hat, davon ausgegangen war, dass der einvernehmliche Beischlaf gar nicht strafbar gewesen sei. Und er zunächst lediglich einer Freundin davon erzählte, die dann wiederum seine ältere Schwester sowie seine Mutter eingeschaltet hat.

Eingeräumt hat der Angeklagte allein den Missbrauch des elfjährigen Sohnes seiner Pflegefamilie. Die Vergewaltigung im neuen Zuhause in Reiskirchen hatte er obendrein mit dem Handy gefilmt. Und da diese Aufnahme von der Polizei sichergestellt werden konnte, darauf Ort und Zeit vermerkt sowie Opfer und Täter zu identifizieren gewesen seien, hätte Leugnen auch nicht viel genutzt. Während der Junge fest geschlafen habe, geschah laut Urteilsbegründung der massive Übergriff. "Der Angeklagte wusste, dass der Elfjährige einen äußerst tiefen Schlaf und ein reduziertes Schmerzempfinden hat", erläutert Andreas Wellenkötter. Für den Schüler hat der Missbrauch erhebliche Folgen. Er absolviert eine Traumatherapie und - wie die ganze Familie - leidet er unter der Vergewaltigung durch den angenommenen "großen Bruder", den er als "Vorbild" betrachtet habe.

Der Angeklagte, der wegen etlicher Einbruchsdiebstähle vorbestraft ist, hat an den vier Prozesstagen "nichts zu seinen Beweggründen gesagt". Deutlich sei indes geworden, dass der 22-Jährige "sehr stark auf seine Rufwahrung bedacht war", fasst der Vorsitzende zusammen. Unter seinen Kumpels gilt er als "homophob" und deshalb habe er wohl einen entsprechenden Ruf zu verlieren. Denn er sei Kurde und Kurden seien nicht schwul. Überhaupt dürften Muslime nicht homosexuell sein. Mehrfach habe er betont, er werde ausgestoßen, wenn geglaubt werde, er fühle sich zu Jungen hingezogen. "Doch bereits durch die Videoaufnahme ist offensichtlich, dass der Angeklagte auch Interesse an männlichen Kindern hat." Obgleich er eine gleichaltrige Freundin hat.

Warum der 22-Jährige wenige Tage nach der Vergewaltigung des Kindes im Internet nach Informationen unter den Stichworten "jemanden mit Chloroform betäuben" und Zugverbindungen ins Ausland recherchiert hat, muss offenbleiben. Die Erklärung, er habe Selbstmord begehen wollen, sei wenig überzeugend, so der Vorsitzende Richter. "Aber diese Suche betrifft nicht mehr den angeklagten Fall und ist höchstens als mögliche Vorbereitung auf weitere, nicht konkrete Straftaten zu werten."