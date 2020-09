22-Jähriger in Schritt gefasst

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend einer 22-Jährigen in den Schritt gefasst. Die Frau aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg befand sich mit zwei Freundinnen zwischen 21.30 und 21.45 Uhr bei den Fahrradständern der Galerie Neustädter Tor, als er ihr den Weg versperrte und sie berührte. Der Verdächtige soll etwa 20 Jahre alt und circa 1,68 Meter groß sein. Er hat einen dunklen Hauttyp, einen rundlichen Kopf, kurze dunkelbraune bis schwarze Haare und sei stämmig gebaut. Er trug einen grauen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Sein Begleiter ist etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank und trug einen roten Pullover. Hinweise an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.