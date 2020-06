25 Jahre für ÖPNV im Einsatz

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Beate Bernshausen, angestellt bei der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) und zuständig für den Bereich Infrastruktur, konnte am 1. Juni ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern. Dafür gab es persönlichen Dank und Lob von VGO-Geschäftsführer Armin Klein und Stefan Klöppel, Leiter ZOV-Verkehr. Die Gießenerin kam 2008 zur VGO, wo sie in den verschiedensten Funktionen eingesetzt wurde. In ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn habe sie sich wertvolles Wissen rund um sämtliche Themenbereiche des ÖPNV aneignen können, auf das man nun bei ZOV-Verkehr, für den sie aktuell tätig ist, gerne zurückgreife.

Foto: VGO Verkehrsgesellschaft