25 Jahre Gründerzentrum Gießen

Alle TIG-Gesellschafter auf einem Foto. Über das Jubiläum freuen sich: (v.l.) Bürgermeister Peter Neidel (Vorsitzender der TIG-Gesellschafterversammlung), Ilona Roth (Sparkasse Gießen), Andrea Bette (IHK Gießen-Friedberg), Dr. Manfred Felske-Zech (Wirtschaftsförderung Landkreis Gießen), TIG-Geschäftsführerin Antje Bienert, Karin Merte (Schunk GmbH), Frank Hölscheidt (Wirtschaftsförderung Stadt Gießen), Landrätin Anita Schneider und Boris Kniß (Volksbank Mittelhessen). Foto: Kraus

GIESSEN - Im August 1996 begann die Erfolgsgeschichte des heutigen Technologie- und Innovationszentrums Gießen (TIG) im Gewerbegebiet Europaviertel, der ehemaligen Steubenkaserne im Osten Gießens. Damals eröffnete die Universitätsstadt Gießen in einem ehemaligen Kasernengebäude mit dem "Gründerzentrum Gießen" eines der ersten Zentren Hessens, und schon im Sommer 1997 kam aufgrund der großen Nachfrage ein weiteres Gebäude hinzu.

Das Projekt erhielt breite Unterstützung. So wurde 1999 von Stadt Gießen, Landkreis Gießen, IHK Gießen-Friedberg, Volksbank Mittelhessen, Sparkasse Gießen und der Schunk GmbH die Technologie- und Innovationszentrum Gießen GmbH (TIG) gegründet. Gesellschaftszweck war und ist die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze durch die Ansiedlung junger, innovativer Unternehmen.

Inzwischen ist das TIG mit seinen rund 6000 Quadratmetern Mietfläche, seinen wirtschaftsfördernden Projekten und der Funktion als Netzwerkknoten für alle Akteure des "Gründerökosystems" aus der Region nicht mehr wegzudenken. Knapp 400 Gründungen waren und sind seit den Anfängen im Zentrum ansässig, aktuell sind es 96.

Bedarfsgerechte Flächen

Die Unternehmen starten im TIG in der Regel mit kleinen Mieteinheiten, können bedarfsgerecht Flächen zubuchen oder abgeben und profitieren neben günstigen Mieten von gemeinsam nutzbarer Infrastruktur, Beratungs- und Weiterbildungsangeboten, einem großen Unterstützungsnetzwerk und Kontakten zu potenziellen Kunden und anderen Gründerinnen und Gründern. Nach einem erfolgreichen Start im TIG lassen die Unternehmen sich dann langfristig in der Region Gießen nieder.

Neben der Vermietung konnte das TIG gemeinsam mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern aus der Region mehr und mehr Projekte der Wirtschaftsförderung, der Gründungsförderung und des Technologietransfers umsetzen, beispielsweise den monatlich stattfindenden Gründungsstammtisch Gießen (www.gruendungsstammtisch-giessen.de), die "TIG akademie" mit kostenlosen Weiterbildungsangeboten für junge Unternehmen oder die aus dem Gießener Existenzgründertag hervorgegangene und jährlich stattfindende Gründungsmesse "TIG Start-Up", die dieses Jahr für den 20.November als Präsenzveranstaltung geplant ist (www.gruendungsmesse-mittelhessen.de).

Als Wirtschaftsförderungsgesellschaft bringt das TIG viele Impulse in die regionale Gründungsszene ein und schließt Angebotslücken mit seinem Engagement wie für den MAGIE - Makerspace Gießen (www.makerspace-giessen.de), für Social Entrepreneurship (Sozialinnovator Hessen) sowie für die Vermittlung von Kompetenzen zur Anwendung Künstlicher Intelligenz (Projekt "KI für Startups"). Als Projektträger der Qualifizierungsoffensive Landkreis Gießen / Initiative ProAbschluss ist das TIG auch Ansprechpartner für alle Belange der beruflichen Weiterbildung in der Region Gießen.

Der große Dank der Geschäftsführerin Antje Bienert gilt den TIG-Gesellschaftern, dem TIG-Team, allen Netzwerkpartnern sowie natürlich den engagierten Gründerinnen und Gründern im TIG, die durch ihren Unternehmergeist, ihren Mut und ihre Innovationskraft den Erfolg des TIG erst möglich gemacht haben.

Dank an Gesellschafter

"Die Gründerszene hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert", erläutert Bienert. "Startups als Innovationsmotor unserer Wirtschaft stehen endlich mehr im Fokus des öffentlichen Interesses, und die Angebotslandschaft zur Unterstützung erfolgversprechender Gründungen sowie zur Vernetzung von Startups mit bereits etablierten Unternehmen wächst. Dadurch steigen zu Recht auch die Ansprüche der Zielgruppe. Dem gilt es weiterhin gerecht zu werden, was eine permanente Weiterentwicklung auch unseres Angebots erfordert. Wir sehen uns als Dienstleister für die Startups und werden ihnen auch zukünftig optimale Startbedingungen bieten."

Die Liste der Unternehmen, die sich nach ihrem Start im TIG in der Stadt Gießen oder im Landkreis Gießen niedergelassen haben, ist lang. Das TIG konnte aber auch Institutionen auf die Sprünge helfen, die aufgrund ihrer Thematik und ihres Entstehungsprozesses zunächst nicht oder zumindest nicht nur in unternehmerischen Kategorien dachten und handelten. So hat zum Beispiel die Erfolgsgeschichte des Gießener Mathematikums mit dem "Förderverein zur Schaffung eines Mathematikmuseums e. V." in den 1990er Jahren im Gründerzentrum Gießen begonnen. Heute begeistert das Museum jährlich mehr als 120 000 Besucher.