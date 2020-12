26 Statements aus dem Stadttheater

Im Sitzungssaal des Rathauses formulierten 26 Beteiligte Statements zur Lage von Demokratie und Gesellschaft im Land. Foto: Stadttheater

GIESSEN - 26 Mitarbeiter des Stadttheaters Gießen quer durch alle Abteilungen des Hauses haben im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages der Theater und Orchester kurze persönliche Statements in die Kamera gesprochen, die nun gesammelt als Video auf Youtube online abrufbar sind.

Anlass dieses Projektes sind die Nürnberger Prozesse, bei denen im Jahr 1945 zahlreiche deutsche Hauptkriegsverbrecher von einem Internationalen Gerichtshof verurteilt wurden. Wo stehen Demokratie und Gesellschaft nun also 75 Jahre nach den Nürnberger Prozessen? 23 Mitarbeiter des Stadttheaters Gießen sowie Vertreter der Gießener Kulturszene haben dazu kurze persönliche Statements in die Kamera gesprochen. Vor dem Hintergrund der Störer, die vor kurzem Parlamentarier im Berliner Bundestag bedrängten, wurde unter dem Motto "Was wir gehofft haben, nie mehr sagen zu müssen" im Stadtverordneten-Sitzungssaal des Gießener Rathauses gedreht; "alle Statements sind ohne Vorgaben formuliert und spontan, ohne Wiederholungen von den einzelnen Beteiligten aufgenommen worden", heißt es in einer Pressemeldung.

Eindringliche Stimmen seien dabei zusammengekommen, die mit Sorge auf die weltweiten Entwicklungen blickten, aber ebenso der Hoffnung Ausdruck verliehen, "auf die Rückkehr zu einer faktenbasierten Diskussionskultur sowie auf ein auch in Zukunft buntes Land, in dem Demokratie, Freiheit und Solidarität unantastbare Grundwerte bleiben", heißt es im Pressetext. "Werte, die eben nur scheinbar selbstverständlich sind." So heißt es in den Statements beispielsweise: "Hirn einschalten, Verantwortung übernehmen", "Eigentum verpflichtet" und "Was wir nie wieder sagen oder hören sollten, ist: 'Das habe ich nicht gewusst'".

Mit dieser Aktion reagiere das Stadttheater Gießen auch darauf, dass es gerade in dieser coronabedingt besonderen Situation nicht wie sonst als "Marktplatz der Gedanken" direkt am öffentlichen Diskurs zu aktuellen gesellschaftlichen Ereignissen teilnehmen kann und auch bis auf Weiteres keine Diskussionsveranstaltungen anbieten darf.

Das Video mit allen Statements als Collage ist auf der Youtube-Seite https://youtu.be/yBrkAKBCPpw zu sehen.