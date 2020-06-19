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Freitag, 19.06.2020 - 12:30
5 min

260 000 Zigaretten für das ausgebombte Gießen

Am Tag nach dem großen Angriff von 6. Dezember 1944 organisiert die NSDAP die Notversorgung. Sonderrationen und Volksempfänger sollen die Stimmung in der zerstörten Stadt heben.

Von Ingo Berghöfer
Die Aufnahme aus dem Mai 1945, die während einer "Trolley Mission" entstand, zeigt die Mitte und den Norden Gießens. Links unten verläuft die Lahn, die von der heutigen "Sachsenhäuser Brücke" überspannt wird. Gut zu erkennen sind die Klinkelsche Mühle und Oswaldsgarten. Links oben ist gerade noch - damals außerhalb des Stadtgebietes - Wieseck zu erkennen. Foto: Bildarchiv Markus Lenz, Frankfurt am Main (www.trolley-mission.de)

Die Aufnahme aus dem Mai 1945, die während einer "Trolley Mission" entstand, zeigt die Mitte und den Norden Gießens. Links unten verläuft die Lahn, die von der heutigen "Sachsenhäuser Brücke" überspannt wird. Gut zu erkennen sind die Klinkelsche Mühle und Oswaldsgarten. Links oben ist gerade noch - damals außerhalb des Stadtgebietes - Wieseck zu erkennen. Foto: Bildarchiv Markus Lenz, Frankfurt am Main (www.trolley-mission.de)

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