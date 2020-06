27-jährige Gießenerin berichtet von ihrer Endometriose-Leidensgeschichte

INTERVIEW MIT PROF. IVO MEINHOLD-HEERLEIN

Wie kann es zu einer Endometriose kommen?



Die Ursachen sind nicht vollständig geklärt. Fakt ist, dass bei einer Endometriose Blut über die Eileiter in den Bauchraum gelangt und dort Schmerzen verursacht. Die Zellen der Gebärmutterschleimhaut können im Bauchraum wachsen und weitere Schmerzen hervorrufen.







Wie viele Frauen sind von dieser Krankheit betroffen?



Etwa 15 Prozent. Die Dunkelziffer liegt aber weitaus höher. Denn die Krankheit hat viele Erscheinungsbilder, angefangen von starken Regelschmerzen über Beschwerden beim Geschlechtsverkehr und beim Wasserlassen bis hin zu Blut im Stuhl. Das klassische Alter der Erstdiagnose liegt bei den Betroffenen zwischen Anfang bis Mitte 20 Jahren. Oft dauert es zwischen sieben bis zehn Jahre bevor eine richtige Diagnose gestellt wird. Neben der am häufigsten auftretenden Bauchfell-Endometriose gibt es noch eine tiefinfiltrierende Endometriose, die bereits in der embryonalen Periode angelegt ist sowie eine Ovarial-Endometriose.







Welche Behandlungsmethoden gibt es?



Die jeweilige Methode ist vom Alter der Patientin abhängig. In der Regel wird zunächst eine Bauchspiegelung gemacht, bei der auch Endometriose-Herde entfernt werden. Es folgt eine hormonelle Nachbehandlung, beispielsweise durch die Pille. Ziel ist es, den Zyklus zu unterdrücken, um Schmerzen vorzubeugen beziehungsweise ein Anwachsen zu verhindern.







Sind „Schmerzschrittmacher“ ein gängiges Behandlungsmittel?



Neurostimulatoren sind ein etabliertes Verfahren, das allerdings nur nach einer ausgeprägten Vorgeschichte zum Einsatz kommt. Im Bereich der Endometriose werden Neurostimulatoren in Gießen erst seit etwa vier Jahren eingesetzt und zwar auch nur dann, wenn es keine Alternativen mehr gibt. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Gießener Konzept von Frauenklinik und Neurochirurgie, für das Patientinnen aus ganz Deutschland zu uns kommen. Über eine Bauchspiegelung wird der Neurostimulator im kleinen Becken eingesetzt und von außen aktiviert. Einmal eingestellt, muss er in regelmäßigen Abständen nachjustiert werden. Dabei kann der Patient die Signale selbst einstellen.







Besteht ein Zusammenhang zwischen Endometriose und anderen Erkrankungen?



In der Regel nicht. Allerdings sind häufig Frauen mit Myomen davon betroffen.



*



Prof. Ivo Meinhold-Heerlein Geschäftsführender Direktor und Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) sowie Spezialist auf dem Gebiet der Endometriose. (paz)/Foto: UKGM/Wegst