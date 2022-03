28-Jähriger springt in Gießen kopfüber aus fahrendem Bus

Offenbar, um einer Fahrkartenkontrolle zu entgehen, ist ein 28-Jähriger in Gießen aus einem fahrenden Linienbus kopfüber auf die Straße gesprungen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Offenbar, um einer Fahrkartenkontrolle zu entgehen, ist ein 28-Jähriger am vergangenen Wochenende aus einem fahrenden Linienbus kopfüber auf die Straße gesprungen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Der Mann, der im Landkreis Gießen wohnhaft und deutscher Staatsangehöriger ist, befand sich als Fahrgast in einem Bus der Linie 1, der am Samstag gegen 8.45 Uhr im Bereich der Robert-Sommer-Straße unterwegs war. Als der 28-Jährige einen Kontrolleur sah, schlug er unvermittelt eine Scheibe einer Tür ein und sprang kopfüber durch das Loch in der Scheibe auf die Straße. Der Fahrer musste eine Notbremsung einleiten.

Ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr wurde gegen ihn eingeleitet. Hinweise erbittet die Gießener Polizeistation Gießen Süd unter 0641-7006-3555.