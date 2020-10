30 Fachleute beim Online-Kongress der THM

Jetzt teilen:

Giessen (red). Per Livestream brachte die Technische Hochschule Mittelhessen einen internationalen Teilnehmerkreis zum Kongress "Infrastruktur digital planen und bauen 4.0" zusammen. Mehr als 30 Fachleute aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, den USA und Norwegen hielten an den beiden Tagen Referate zu aktuellen Anwendungen der BIM-Methodik. Das Kürzel steht für Building Information Modelling. Darunter versteht man die Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauwerken mit Software. Der Fachbereich Bauwesen der THM hatte das Fachforum zum siebten Mal gemeinsam mit der Deutschen Bahn und dem Institut 5D organisiert.

Pandemiebedingt boten die Veranstalter erstmals das Tagungsprogramm als Videoübertragung im Netz an. Etwa die Hälfte der Vorträge wandte sich von Gießen aus an ein großes Online-Auditorium; 18 Beiträge wurden vom jeweiligen Dienstort der Referenten zugeschaltet. Zu dem Weiterbildungskongress hatten sich 450 Interessierte angemeldet, darunter Praktiker aus Bau- und Softwareunternehmen sowie Ingenieurbüros, mit BIM-Projekten Beauftragte aus Ministerien und Kommunen, aber auch Studierende der THM und anderer Hochschulen. Ein Team um Prof. Dr. Joaquin Diaz, Initiator des Kongresses an der THM, hatte die Veranstaltung organisiert.