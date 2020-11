30 Jahre Wildwasser in Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Im November 1990 öffnete sich der Deckel einer dekorativen Holztruhe im Gruppenraum der Wildwasser-Beratungsstellein Gießen, hinaus stiegen bunte Luftballons, beschriftet mit Begriffen wie "Wut" und "Schmerz", aber auch mit "Hoffnung" und "Heilung". Mit Applaus begleitet wurde dieser Eröffnungsakt der Beratungsstelle in der Reichenbergerstraße von den damaligen Sozialdezernenten und Frauenbeauftragten aus Stadt und Landkreis Gießen, von den Frauen, die wenige Monate zuvor den Verein gegründet hatten, von engagierten Fachkräften, die auf der Suche waren nach wirksamen Konzepten zum Schutz betroffener Mädchen, und von erwachsenen Betroffenen, die sich in Selbsthilfegruppen gegenseitig unterstützen.

In den 1990er Jahren wurde das Thema "Sexueller Missbrauch" sehr kontrovers diskutiert, wie aus einer Presemitteilung von Wildwasser hervorgeht. Das Ausmaß wurde bezweifelt, die Ursache für sexuelle Übergriffe im Kontext von Sexualität und nicht im Kontext von Gewalt verortet, die Mitschuld bei den betroffenen Mädchen gesucht, oder bei Müttern, denen innerfamiliäre sexuelle Übergriffe doch hätten auffallen müssen. Barbara Behnen und Julia Birnthaler erinnern sich noch gut an diese Zeit - beispielsweise an eine Demonstration in der Innenstadt anlässlich der Verurteilung eines Lehrers, der Generationen von Mädchen sexuell missbraucht hatte. Viele waren betroffen, niemand hat geredet. Das sollte nun anders werden.

Von anfänglich einer halben Stelle und einigen Honorarstunden erweiterte sich das Team schnell auf zunächst drei Mitarbeiterinnen, 1994 folgte der Umzug in größere Räume in der Liebigstraße. In dieser Zeit traf sich nahezu an jedem Abend eine Selbsthilfegruppe für betroffene Frauen in der Beratungsstelle, der Bedarf war riesig, die Diskussion in den Medien noch verhalten und weit entfernt von den heutigen Erkenntnissen und Forderungen.

Die Mitarbeiterinnen beteiligten sich schnell am Aufbau professioneller Netzwerke, um den Schutz von Mädchen und Jungen strukturell zu verankern. Abgesprochene Vorgehensweisen im konkreten Fall, Fortbildungen für Fachkräfte, vertrauensvolle Kooperation unterschiedlicher Professionen wurden etabliert - nach wie vor sehr wirksame Maßnahmen zum Schutz betroffener Kinder. Die erste Reaktion darauf war Mitte der 90er Jahre ein aggressiver Backlash, der Betroffene und deren Hilfspersonen diffamierte und die Arbeit der Professionellen zum Schutz von Kindern behindern sollte. Er war auch in Gießen sehr zu spüren, führte aber eher dazu, dass sich die Fachkräfte ganz unterschiedlicher Institutionen - über Polizei, Justiz und Jugendhilfe hinweg - noch enger zusammenarbeiteten.

Seit 2000 wurden die Themen Kindesvernachlässigung und -misshandlung und sexueller Missbrauch mehr und vehementer öffentlich diskutiert. Sowohl Einzelfälle wie auch Missbrauchsstrukturen in Institutionen wurden bekannt. Der runde Tisch der Bundesregierung zu Fragen des sexuellen Missbrauchs wurde eingerichtet, und damit verbunden neue rechtliche Rahmenbedingungen für Beratung und Fortbildung. Nachdem bis dahin die Lobbyarbeit für Betroffene oft eine Sisyphos-Arbeit gewesen war, war nun die Erfahrung der seit Jahren tätigen Beratungsstellen in diesem Bereich wertvoll und gefragt. Zusammen mit Stadt und Landkreis Gießen und anderen engagierten Beratungsstellen wurde die sogenannte "Regionale FrühPrävention" geschaffen, ein stabiles Zusammenspiel von Fortbildung und fachlicher Beratung für pädagogische Fachkräfte zum Schutz von Mädchen und Jungen. Der Bedarf an Fortbildungen für Fachkräfte wuchs, und Wildwasser Gießen reagierte auf diese Nachfrage mit der Entwicklung eines eigenen Arbeitsschwerpunktes, der Wildwasser-Akademie. Ungefähr zur gleichen Zeit wuchs die Nachfrage nach tätertherapeutischen Hilfen für junge Menschen, die sich sexuell übergriffig verhalten hatten. Nach einer intensiven Auseinandersetzung, ob solche Hilfen keinesfalls oder vielleicht gerade in einem Opferhilfeverein wie Wildwasser gut angesiedelt sind, entschied sich der Verein 2006, hier ein spezifisches Angebot zu entwickeln, die Beratungsstelle LIEBIGneun. Sie wurde 2008 von Rita Süssmuth feierlich eröffnet und ist heute etablierter Bestandteil im Kinderschutz.

30 Jahre nach der Gründung hat der Verein zehn Mitarbeiterinnen, die in den drei Bereichen des Vereins - Wildwasser, LIEBIGneun und Akademie, tätig sind. Der Standort in der Liebigstraße ist geblieben, es gibt Angebote für Schulen, für die Universität, für Kindergärten, für Mädchen und Jungen, für Eltern betroffener Kinder, für Fachkräfte, für erwachsene Betroffene. Weitere Projekte sind in Planung - im Bereich der Prävention für Schulen und Kindergärten, oder - als Reaktion auf Corona - im Bereich der online-Beratung und der online-Fortbildung.

All dies wäre wahrlich ein Grund zum Feiern, zu dem der Verein gerne eingeladen hätte. Doch aufgrund der aktuellen Situation wurde beschlossen, dies zu verschieben. 33 Jahre Vereinsgeschichte könnten auch ein guter Anlass sein, heißt es abschließend.