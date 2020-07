300 Schafe an Ausgleichsmaßnahme in Gießen beteiligt

Die Schafe von Manfred Jauernig zeigen Einsatz bei der Ausgleichsmaßnahme. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN. „Ist halt manchmal nicht so gerecht“, lamentierte Schäfer Manfred Jauernig, der mit seiner Lebensgefährtin Tanja Grzybinski von Mainzlar aus den halben Kreis Gießen mit seinen 300 Schafen abgrast; und das im doppelten Sinne. Landschaftspflege betreiben seine Schafe. Durch ihr Fressen verhindern sie die Verbuschung von Gelände.

Seit 2015 gibt es ein neues Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM), durch das ökologischer Landbau, besonders nachhaltige Verfahren im Ackerbau, auf Dauergrünland, und bei Dauerkulturen wie Streuobstwiesen in unterschiedlicher Höhe je Hektar bezuschusst werden. Der Eigentümer oder Pächter beantragt die Zuschüsse, beauftragt gegebenenfalls einen Schäfer wie Jauernig, mit seiner Schafherde die „Bodenpflege“ zu übernehmen, und reicht die Zuschüsse nicht immer in voller Höhe an den Schäfer weiter.

„Bei uns bekommt Schäfer Jauernig die Zuschüsse zu einhundert Prozent“, erzählte Stadträtin Gerda Weigel-Greilich bei einem Pressetermin nahe der Wiesecker Teiche am Hangelsteingelände. Hier, wo das Fahrerlager bei früheren Motocross-Rennen sich befand, ließ in letztem Winter die Landschaftspflegevereinigung Gießen (LPV) im Auftrag der Stadt Gehölze und Abfall entfernen; so auch nicht standortgerechte Gehölze und Büsche. Solitärbäume, ein kleiner Waldbereich sowie ausgewählte einheimische Gehölze blieben stehen. Größtenteils in Handarbeit führte ein Landwirt aus der Region diese Maßnahmen durch.

300 000 Euro zur Verfügung

Ziel der sogenannten Entbuschung ist die Entwicklung von extensivem Weidegrünland im Rahmen der Kompensation des Bebauungsplanes „Marburger Straße West“. Fast 300 000 Euro hat laut Weigel-Greilich die Stadt der LPV für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Die Verbesserung des Grünlandes erfolgt durch Schafbeweidung. Schafe fressen fast alles ab, was am Boden wächst – außer Land-Reitgras und Brombeeren. Sie verdichten mit ihren schmalen Hufen nicht den Untergrund und düngen nahezu gleichmäßig das Areal. „Der Nährstoffentzug durch die Beweidung begünstigt das Aufkommen einer Vielfalt von Arten und verhindert hier einen monotonen Grasbestand, der noch dazu in Verbuschung begriffen war“, so die Stadträtin. Da das östlich gelegene FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) der Wiesecker Teiche mit Mager- und Halbtrockenrasen aufwarten könne, sei hier ein Samenaustausch durch die Schafbeweidung wahrscheinlich und somit die Verbreitung entsprechender Arten.

Nur als „ein kleiner Baustein in einem Mosaik von Kompensationsmaßnahmen, die den Ausgleich zur Bebauung herstellen“, bezeichnete die dauerhafte Entbuschung Dr. Gerd Hasselbach, Leiter des Amtes für Umwelt und Natur der Stadt. So bestehe ein Teil des Ausgleichs – wie hier – aus der Extensivierung von Grünland und hierdurch der Verbesserung der Artenvielfalt auf den betroffenen Flächen.

Drei Hektar an Streuobstwiesen habe es auf dem Gelände des Baugebietes Marburger Straße West gegeben, berichtete Fabian Zech, der neue Geschäftsführer der LPV Gießen. „Diese weggefallene Fläche wurde fast komplett mit Hochstämmen neu angelegt. Nur ein kleiner Teil fehlt noch.“ Um in Zukunft eine noch bessere Erreichbarkeit der etwas abgelegenen Fläche zu gewährleisten, soll ein weiterer Korridor im Osten freigestellt werden, „der dann ebenfalls beweidet wird“, so Zech zur weiteren Planung. „Wir erhoffen uns damit den bereits angesprochenen Samentransfer und eine Vernetzung der Beweidungsflächen.“

Dass das bereits freigestellte Gelände durch den extra errichteten Zaun vor weiteren illegalen Ablagerungen von Bauschutt und Abfällen sowie Befahren geschützt wird, hofft Ludwig Wiemer, stellvertretender Leiter des städtischen Liegenschaftsamtes.