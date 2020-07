31 Kinder nahmen am vierten Gießener Deutschsommer teil

Anstelle des sonst üblichen Theaterstücks haben die Kinder im diesjährigen Deutschsommer neben einem Film über Ronja Räubertochter auch eine Zeitung erstellt. (Foto: Moor)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ferien, die schlau machen: Dieser Tage ging der vierte Deutschsommer in Gießen zu Ende. Drei Wochen lang konnten Schüler der dritten Klassen im Rahmen des Projekts, welches dieses Jahr auf dem Gelände der Korczak-Schule stattfand, spielerisch und ganz nebenbei ihre Deutschkenntnisse verbessern.

Nach einem Modellprojekt der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt und hauptsächlich finanziert durch das hessische Kultusministerium, wird der Deutschsommer in Kooperation zwischen Staatlichem Schulamt und der Gießen@Schule gGmbH angeboten.

Mit dem Ziel, Sprachkenntnisse zu fördern, richte sich das Projekt vornehmlich an Drittklässler, deren Familiensprache nicht Deutsch ist – diese sollen kurz vor dem Übergang an weiterführende Schulen eine zusätzliche Förderung, vor allem eben in der deutschen Sprache erhalten, erklärt Astrid Eibelshäuser. Dennoch sei der Deutschsommer kein Sprachlernprogramm im engeren Sinne, führt die Schuldezernentin weiter aus, sondern werde dies verknüpft mit kultureller Bildung und Theaterpädagogik. Dies sei „fernab jeder klassischen Pauk-Pädagogik“, lobt Schulamtsleiter Norbert Kissel den Ansatz, dass die Kinder in der Sprachumgebung spielen und kreativ sein können.

Lange sei nicht klar gewesen, ob der Deutschsommer in diesem Jahr stattfinden könne und dessen Durchführung war mit besonderen Bedingungen verbunden – darunter litten vor allem die musischen Elemente, die in den vergangenen Jahren eine zentrale Rolle in den drei Wochen gespielt hatten. So bedauerte Pädagogin Claudia Jirka, Koordinatorin des Deutschsommers, dass man nicht wie sonst jeden Morgen gemeinsam singen konnte, zumal dies gemeinschaftsstiftend für die Kinder sei. Ebenso wurde auf ein abschließendes Theaterstück verzichtet, welches in den letzten Jahren vor den Familien der Teilnehmer aufgeführt wurde und in denen jedes Kind mindestens einen Satz auf der Bühne frei sprechen musste – bisher ein wichtiges Standbein des Konzeptes. Stattdessen wurde mit Filmemacherin Janna Athena Pinsker ein Film zum Thema „Ronja Räubertochter“ gedreht, in dem die meisten Kinder gar weit mehr als einen Satz hatten. Da der Film schon innerhalb der ersten Woche abgedreht war, wurde danach zusätzlich ein Zeitungsprojekt angeboten, für das sich die Kinder gegenseitig fotografierten, Interviews führten und Berichte schrieben. Film, Zeitung und andere Erzeugnisse wurden am vorletzten Tag des Deutschsommers in kleinen Gruppen und mit gebotenem Abstand den Eltern und Geschwistern der Kinder präsentiert.

31 Kinder von insgesamt acht Gießener Grundschulen nahmen, in zwei räumlich getrennte Gruppen unterteilt, dieses Jahr am Deutschsommer teil. Da pro Gruppe je ein Deutschlehrer, Theaterpädagoge, Sozialpädagoge und Vollzeitpraktikant vorgesehen war und noch zwei weitere Praktikanten dazu kommen, war ein enger Betreuungsschlüssel und Arbeit in Kleingruppen möglich. Während des von 8.30 bis 15.30 Uhr laufenden Programms waren je eine Deutschlern- und Theaterspielzeit vorgesehen, dazu freies Spiel und Workshopangebote aus den Bereichen Kunst und Sport. Frühstück und Mittagessen nahmen die Kinder gemeinsam ein, ein Ausflug in die Hardtgärten, wo Lagerfeuer gemacht und Stockbrot gegessen wurde, rundete das diesjährige Programm ab.

„An den Schulen ist das Projekt bekannt“, freut sich Claudia Jirka, dass diese die positiven Auswirkungen des Deutschsommers sehen könnten und der Zulauf mit jedem Jahr besser werde. Dieses Jahr war man mit über 40 Anmeldungen überbucht, was Jirka jedoch nicht nur auf die Beliebtheit des Projekts, sondern auch auf den Lockdown und den Bedarf nach Beschäftigung und Sozialkontakten zurückführt. „In Corona-Zeiten hat sich die Konnotation des Wortes Ferien ins Gegenteil verkehrt“, stellt Norbert Kissel fest, dass dies für viele Kinder Unternehmungen und Gemeinschaft bedeute, die sie in der Schule zuletzt kaum gehabt hätten.