33-Jähriger mit Asperger-Syndrom festes Teammitglied der "Netzlaboranten" Gießen

Gießen"Nico Henning ist zu einem festen Bestandteil unseres Teams geworden", sagt Guy Simonow. Simonow ist Geschäftsführer des IT-Dienstleisters "Netzlaboranten" und hat vor vier Jahren den 33-Jährigen eingestellt. Eigentlich nichts Besonderes, wenn Nico Henning nicht das Asperger-Syndrom, eine spezielle Variante des Autismus, hätte. Wie es dazu kam, ist eine Erfolgsgeschichte - aber kein Einzelfall.

Dank der Unterstützten Beschäftigung Gießen/Nidda (UB) konnten von 2009 bis 2020 insgesamt 67 Menschen mit Behinderung vermittelt werden. Ziel des Trägers, der Bietergemeinschaft des Fördervereins für seelische Gesundheit Gießen und der Lebenshilfe Gießen ist es, die Selbstbestimmung von behinderten Menschen und damit eine inklusive Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.

Hierzu gehört auch die Vermittlung eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatzes. "Arbeitsbereiche, in die wir erfolgreich vermitteln konnten, sind beispielsweise Gärtnereien, Seniorenheime, Metallverarbeitungsbetriebe und eben der IT-Bereich", erklärt Martin Schmidt, Fachdienstleiter Integrationsfachdienst und Leitung Unterstützte Beschäftigung. Es handele sich um eine von der Agentur für Arbeit finanzierte Qualifizierungsmaßnahme, nach Paragraf 55 Sozialgesetzbuch IX. Für den IT-begeisterten Nico Henning ist sein Job ein Glückstreffer.

Nach einem abgebrochenen Informatikstudium an der Technischen Hochschule Mittelhessen, meldete er sich beim Jobcenter. Seine Wohnbetreuerin machte ihn auf das Modell der Unterstützten Beschäftigung (UB) aufmerksam. Hier half man Henning beispielsweise, ein individuelles Fähigkeitsprofil zu erarbeiten. Einer der UB-Betreuer kannte den Geschäftsführer der Netzlaboranten und legte ein gutes Wort für Nico Henning ein.

Weder Guy Simonow noch Nico Henning haben ihre Entscheidung bereut. Im Gegenteil: "Mit Nico haben wir einen hervorragenden Programmierer und Web-Administrator gewinnen können", betont Simonow.

Und Henning fühlt sich nach anfänglichen Schwierigkeiten sichtlich wohl im zehnköpfigen Team des Unternehmens. Nur hin und wieder stehen ihm sein Perfektionismus und die damit verbundene Selbstkritik im Wege.

Natürlich hat das Unternehmen kontinuierliche Unterstützung der UB erhalten. Hierzu gehören auch Betriebsbesuche, bei denen im Bedarfsfall nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Kollegen und Chefs gecoacht werden. Eine weitere feste Säule des Modells ist ein wöchentlicher Projekttag. An diesem treffen sich alle Teilnehmer des Programms zum Erfahrungsaustausch und zur Verbesserung ihrer sozialen Kompetenz. "Das hilft, die betriebliche Integration zu fördern", weiß Martin Schmidt aus Erfahrung. Und: "Ein Erfolgsfaktor für eine gelungene Integration ist die Ausdauer von Arbeitgeber und -nehmer."

Ziel der UB ist mit der Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis die Zunahme an Selbstständigkeit und die Reduzierung der Unterstützungsleistung zu ermöglichen. "Dies ist bei Nico Henning bestens gelungen", freut sich Martin Schmidt. Selbst auf ein betreutes Wohnen ist der 33-Jährige nach mehr als zehn Jahren nicht mehr angewiesen. Fest steht, dass Nico Henning auch weiterhin bei den "Netzlaboranten" in Gießen bleiben wird. Möglich macht dies eine finanzielle Förderung der Agentur für Arbeit und des Integrationsamtes sowie eine Betreuung von Nico nach der eigentlichen Maßnahme durch den Integrationsfachdienst.