333 Kilometer radeln beim "Socialride" in Gießener Region

Radeln zugunsten krebskranker Kinder: Wolfgang Rinn ist schon länger dabei. Foto: Tour der Hoffnung

GIESSEN - Die "Tour der Hoffnung" ruft zum "2. Socialride 2021" für Jedermann auf. Dabei gilt es, in der Region 333 Kilometer in neun Tagen unter die Räder zu nehmen. Start ist am 7. August um 0 Uhr, Ende am 15. August um 24 Uhr. "Die vielen tollen Nachrichten, die uns während und nach unserer Erstauflage erreicht haben, der Wunsch nach einer Wiederholung und letztlich auch die Corona-bedingten Umstände bestärken uns darin, dort anzuknüpfen, wo wir im vergangenen Jahr aufgehört haben", informiert Gerhard Becker für das Organisationsteam in einer Pressemitteilung. Jeder könne nach seinen Möglichkeiten und mit viel Spaß dazu beitragen, krebskranken Kindern zu helfen. Und wenn viele Menschen dieses Ziel anvisieren, gelinge es vielleicht sogar, die im Vorjahr erstrampelte "unfassbare Summe" von 13 500 Euro noch zu überbieten.

Mitmachen können alle Interessierten, egal, ob mit dem Rennrad, dem Tourenrad, Mountainbike, ob mit oder ohne E-Antrieb. Für jeden geradelten Kilometer ist eine freiwillige Spende von zehn Cent vorgesehen, um in die Wertung zu kommen und eine Auszeichnung zu erhalten. Der Mindestbetrag liegt bei 25 Euro.

Die Spendeneinnahmen werden treuhänderisch von der Kämmerei der Stadt Pohlheim (Sparkasse Giessen, IBAN: DE42 5135 0025 0242 0010 84) verwaltet und am 21. August anlässlich der (Eintages-)"Tour der Hoffnung" übergeben.

Die Wertung

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält ein hochwertiges, personalisiertes Brevet, handsigniert von der Schirmherrin und mehrfachen Biathlon-Olympiasiegerin Petra Behle. Das Brevet in Bronze gibt es ab dem ersten gefahrenen Kilometer. Ab 222 Kilometer ist das Silber-Brevet erworben, ab 333 Kilometer jenes in Gold. "Wer es schafft, 333 Kilometer in einer Tour zu absolvieren, erhält als höchste Auszeichnung das 'Socialride'-Brevet in Platin", so Gerhard Becker.

Die Tourdaten sind in einem extra dafür eingerichteten Online-KM-Tagebuch selbst einzutragen. Wer eine Mindestspende von 25 Euro einreicht, kann mit einer Überraschung rechnen, die jetzt natürlich noch nicht verraten werden solle.

Für Kids wird erneut am finalen "Socialride"-Wochenende (13. bis 15. August) die Teilnahme als "'Tour der Hoffnung'-Superhero" angeboten. Damit sollen die Jungs und Mädchen fürs Radfahren begeistert werden. Ein kleiner Dokumentationsnachweis für eine geleistete Radtour - zum Beispiel ein Foto während der Tour - reiche aus, um eines der legendären "Superhero"-T-Shirts zu erhalten.

Kontakt über Facebook und Instagram sowie per E-Mail an tourderhoffnung@gmail.com.