4. Kidical Mass in Gießen

Innerorts überall Tempo 30 - eine der Forderungen, die die Organisatoren der Fahrraddemo an die Politik richteten. Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Zwar scheint die Sonne nicht, aber Radelnden macht das ja nix". Mit diesen Worten stimmte Organisator Daniel Witt die rund 50 Teilnehmer auf die 4. Kinderfahrraddemo Gießens, die "Kidical Mass" ein. Unter dem Motto "Kinder aufs Rad!", fanden am Wochenende an 139 Orten, teils auch über Deutschland hinaus, Kinderfahrraddemos statt.

"Wir müssen den Straßenraum neu verteilen. Die Jüngsten sollen sich sicher fühlen und sich frei bewegen können. Das geht momentan noch nicht", skandierte Witt in seiner Ansprache vor den Demonstranten. Die quittierten seine Redebeiträge oftmals mit lautem Klingeln oder Hupen. Selbst Alltagsradler hätten derzeit teilweise Angst, bestimmte Straßen anzusteuern. "Wir haben uns da ein paar Maßnahmen überlegt, wenn der politische Wille es zulässt", begann Witt und führte dann die Forderung aus, dass innerorts künftig durchgehend Tempo 30 zu gelten habe, was mit lautstarker Zustimmung begrüßt wurde. "Was Paris kann, das kann Gießen doch auch", betonte Witt in Anspielung auf die Entscheidung der französischen Hauptstadt, künftig innerorts nur noch Tempo 30 zu erlauben.

Vor allem legt die Gruppierung Wert darauf, dass junge Verkehrsteilnehmer künftig mehr Schutz an sensiblen Orten haben müssen. "Autofreie Zonen vor Kitas, Schulen und Spielplätzen wären da ein Anfang. Und, oh Wunder, sogar der ADAC fordert, dass 250 Meter vor Schulen eine autofreie Zone herrscht", prangerte Witt an. Was Gießens Fahrradstraßen angeht, da waren sich die Teilnehmer einig, gäbe es noch viel Optimierungsbedarf. Besonders das Thema Anlagenring stand immer wieder im Vordergrund. "Der Anlagenring soll ja teilweise fahrradfreundlich werden. Der Versuch aber, der wird mit fadenscheinigen Argumenten sabotiert und das geht so nicht weiter", betonte Witt vor den Teilnehmern.

Die Demo, die vom Kirchenplatz über die Dammstraße, die Bootshausstraße und die Sachsenhäuser Brücke zunächst in Richtung Weststadt führte, sollte vor allem die Bevorzugung des motorisierten Individualverkehrs und die Gängelung von Fuß- und Radverkehr in Gießen deutlich aufzeigen. Straßen wie der Alte Krofdorfer Weg sollten, nach Ansicht der Aktivisten, Fahrradwege werden, da sie an Schulen mündeten.

Die Route führte weiter durch die Weststadt, über einen Teil des Anlagenrings hin zum Berliner Platz. Den Organisatoren und Demonstranten war es wichtig, auch in der Weststadt auf die prekäre Situation aufmerksam zu machen. Viele Kinder wohnten in Straßen, die es unmöglich machen, Fahrrad fahren zu lernen, denn Spielstraßen seien in Gießen rar. "So sollte es eigentlich erfreulich sein, dass in der Weststadt ein Verkehrsübungsplatz liegt, auf dem die jungen Menschen ihren Fahrradführerschein während der Grundschule machen", heißt es in einem schriftlichen Statement.

Die Kinder können jedoch dort nicht privat üben, selbst nicht in Begleitung Erwachsener. "Kinder brauchen mehr Raum, um sich sicher mit dem Fahrrad durch ihre Umwelt bewegen zu können. Ein kinderfreundliches Gießen ist eine Fahrradstadt", betonte Marie Esefeld vom Demo-Vorbereitungsteam.

Die Demonstranten nutzten die Gelegenheit, um ihre Forderung nochmals zu betonen. "Angstfreies Radfahren für alle, sichere Schulradwege, ein flottes Fahrradstraßennetz und innerorts Tempo 30 ist nur ein Anfang", so Witt.

Zudem solle es keine Blitzerwarnungen mehr im Radio oder Internet geben und der Verkehrsübungsplatz müsse großzügiger für alle geöffnet werden. Die Kundgebung forderte zudem, dass die Möglichkeiten geschaffen werden müssen, dass sich Kinder sicher und selbstständig mit dem Rad bewegen können. "Das ist alles nur ein Anfang, es gibt noch viel zu tun. Eine komplett Kfz-freie Fahrradstraße ist leider noch nicht überall der Fall, aber wir werden dafür kämpfen", betonte Witt abschließend.