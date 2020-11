40 Funkgeräte "neuester Generation" für Gießener Ordnungshüter

Jetzt sind sie da, die neuen Funkgeräte: Darüber freuen sich Alexander Steiß, Carsten Trittin, Dirk Drebes und Bürgermeister Peter Neidel (von links). Foto: Schäfer

GIESSEN - Schnell gesagt ist noch lange nicht schnell getan. Das gilt auch im städtischen Ordnungsamt. Konkret geht es dabei um das Vorhaben, "Funkgeräte der neuesten Generation" anzuschaffen, mit denen die Kommunikation untereinander vereinfacht sowie in gefährlichen Situationen ein Notruf an die Leitstelle abgesetzt werden kann.

Die Defizite waren beim Auftritt von Angela Merkel im Bundestagswahlkampf 2017 in Gießen evident geworden: Als die Kanzlerin auf der Bühne am Brandplatz stand, gab es eine riesige Menschenansammlung. Infolge dessen kam es zur Überlastung des Handynetzes, es brach zusammen. Und da sich die Beamten damals primär per Diensthandy verständigten, war die erforderliche interne Kommunikation zeitweise nicht möglich. Das führte wiederum deutlich vor Augen, dass ein anderes Verständigungsmedium benötigt wird, damit sich Netzzusammenbrüche nicht mehr derart auswirken können. Also wurde Funk als die bessere Alternative identifiziert. Dass es dann drei Jahre bis zur Verwirklichung brauchte, hatte diverse Gründe. "Solange dauert es normalerweise nicht, Funkgeräte zu kaufen", betont Bürgermeister Peter Neidel. So habe sorgfältig eruiert werden müssen, wie viele neue Funkmasten dafür vorhanden sein müssen und an welcher Stelle. Versuche seien mit Probefunkmasten durchgeführt worden, drei Standorte wurden ermittelt.

Mit Verstärkern (Repeater) kann nun ganz Gießen - jedenfalls "zu 99 Prozent" - abgedeckt werden. Einer der drei Repeater funktioniert sogar, wenn überall der Strom ausfallen sollte. Er steht auf dem Gelände des Uniklinikums. Da es verschiedene Ausstattungsangebote an Funkgeräten gibt, machte sich das Ordnungsamt in anderen Städten kundig, in denen solche Geräte bereits eingesetzt werden. "So waren wir uns sicher, uns für die optimale Ausstattung entschieden zu haben", sagte Ordnungsamtsleiter Alexander Steiß. Neben der ganzen Technik sei auch wichtig, dass ein Gerät durch Herabfallen nicht beschädigt werde. Peter Neidel erklärte die weiteren Unterschiede zwischen den alten und den neuen Geräten. So ließen sich etwa von der Leitstelle die Einsätze besser steuern. Zudem gibt es zum Schutz der Mitarbeiter beispielsweise eine Notruffunktion, die es der Leitstelle ermöglicht, per GPS den Absender zu orten

Kosten von 200 000 Euro

"Für uns ist das ein wichtiger Baustein im Aufbau des Ordnungsamtes, ein Qualitätssprung", verdeutlicht der Bürgermeister. Derzeit sei man dabei, die Bediensteten einzuweisen. Die Fahrzeugfunkgeräte seien mit einer zusätzlichen Antenne verstärkt. "Bis Jahresende dürfte alles stehen." Die Kosten für 40 Funkgeräte, Fahrzeugaufrüstung und Funkmasten belaufen sich auf insgesamt 200 000 Euro. Auch Dirk Drebes, Abteilungsleiter Ordnung und Gewerbe, freut sich über die neue Ausrüstung, die "zunehmend wichtig für uns ist", weil sie seinen Leuten im Einsatz mehr Sicherheit biete. Carsten Trittin, Abteilungsleiter Ordnungspolizei, hat schon ausprobiert, dass die neuen Funkgeräte "auch ohne Funkmasten über mehr als einen Kilometer deutlichen Empfang" haben. "Mit einem Knopfdruck kann man eine Funkkonferenz initiieren und alle sind auf dem gemeinsamen Stand." So wisse man auch umgehend, welche Kräfte wo lokalisiert sind.

2015 kam darüber hinaus aus der Belegschaft der Vorschlag, auch Innendienstmitarbeiter durch Ordnungspolizei-Lehrgänge für den Einsatz "draußen an der Front" zu qualifizieren, erklärt Alexander Steiß. Und Dirk Drebes fügt hinzu: "Wir können sehr viele Ordnungspolizei-Personen innerhalb kürzester Zeit auf die Beine stellen." Dies habe sich beispielsweise bei Bombenfunden bewährt.