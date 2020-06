41 Verstöße: Polizei schließt Shisha-Bar in Gießen

Auch in Shisha-Bars gelten die Corona-Regeln. Symbolfoto: dpa

Giessen (red). Stück für Stück werden überall die strengen Corona-Beschränkungen wieder gelockert. Das führt schnell dazu, dass sich viele Bürger zurück in einer zumindest gefühlten Normalität wähnen und leichtsinniger werden. Dabei gelten Kontakt-, Abstands- und Hygieneregeln nach wie vor. Dass sie eingehalten werden, ist sogar die Grundlage für sämtliche Lockerungen. Der Betreiber einer Shisha-Bar im Schiffenberger Weg nahm dies jedoch nicht ganz so genau und ließ die Vorschriften "eklatant außer Acht". Gießener Polizisten, die diese Verfehlungen bei einer Streife am frühen Montagmorgen gegen Mitternacht beobachteten, machten den Laden daher kurzerhand dicht. Insgesamt notierten die Ermittler 41 Verstöße.

Gegen 0 Uhr fiel den Beamten im Vorbeifahren die offensichtlich überfüllte Shisha-Bar auf. Ein kurzer Blick genügte, um zu erkennen, dass die Bestimmungen missachtet worden seien, teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Tische seien zum Teil mit bis zu sechs Personen besetzt gewesen. Nachdem weitere Ordnungshüter zur Unterstützung eingetroffen waren, starteten die Polizistinnen und Polizisten eine Gaststättenkontrolle. Der Betreiber hatte einige seiner Tische zwar mit Flatterband abgesperrt, trotzdem saßen daran einige der rund 55 Gäste. Hinzu kam, dass der Inhaber selbst und seine Angestellten keinen Mundschutz trugen oder dieser in Halshöhe herunterhing, während sie hinter der Theke arbeiteten oder die Kundschaft bedienten.

Im öffentlichen Raum sind Treffen von zwei Personen erlaubt, wenn sie keine Angehörigen sind, oder von Angehörigen zweier Haushalte. Zudem ist ein Abstand von mindestens 1,50 Metern sicherzustellen. Für Gaststätten ist weiterhin vorgeschrieben, dass das Personal beim Kontakt mit Gästen Mund und Nase bedecken muss.

Verfahren eingeleitet

Die Polizisten stellten die Personalien aller Anwesenden fest. An zehn der 16 Tische hielten sich mehr als zwei Personen auf, auf die die Ausnahme in Bezug auf Angehörige zweier unterschiedlicher Haushalte nicht zutraf. Im Anschluss ordneten die Polizisten aus gefahrenrechtlichen Gründen die Schließung der Shisha-Bar an. Noch während der Kontrolle erschienen weitere 20 Personen, die ebenfalls das Lokal besuchen wollten. Auch sie wurden durch die Polizisten auf die bestehenden Kontaktregeln hingewiesen und des Ortes verwiesen. Gegen den Betreiber, seine Gäste sowie seine Mitarbeiter leitet die Polizei nun entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.