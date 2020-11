4500 Euro an das Tierheim Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Eine besondere Herzens-Aktion lief in den vergangenen Wochen im Onlineshop des Parfumherstellers "Éclat": Unter dem Motto "Parfums shoppen & Pfoten helfen" konnten die Kunden über drei Wochen Düfte einkaufen und dabei einen guten Zweck unterstützen. Drei Prozent des in diesem Zeitraum generierten Umsatzes gehen an das Tierheim des Gießener Tierschutzvereins. Hintergrund war der Welttierschutztag am 4. Oktober.

Als tierliebes Unternehmen weiß "Éclat" die Arbeit und das Engagement von Tierheimen in ganz Deutschland zu schätzen. Besonders in Zeiten der Corona-Krise sind diese unbedingt auf Hilfe angewiesen, denn soziale Organisationen bekommen zurzeit deutlich weniger Spenden. Zusätzlich können keine Spendenveranstaltungen, Tage der offenen Türen, Feste und Seniorennachmittage stattfinden. Dadurch fehlt ihnen die Möglichkeit, dringend notwendige Unterstützung zu erhalten.

Durch die Spendenaktion auf eclat.de kamen insgesamt 4500 Euro zusammen, die jetzt die Geschäftsführer Dascha Kozlov und Paul Caly an Vorsitzende Astrid Paparone überreichten. Natürlich durften als kleiner Dank und Anerkennung der Arbeit auch kostenlose Parfums für Helfer und Mitarbeiter des Tierheims nicht fehlen.

Paparone bedankte sich und freute sich sehr über diesen hohen Spendenbetrag. Die Gelder fließen direkt in die Renovierung des Kleintierhauses und den dazugehörigen Außenbereich, erklärte sie. Für die Zukunft wünscht sich das Tierheim vor allem mehr dauerhafte Patenschaften für ihre Tiere, weil nur so eine planbare und stabile Versorgung der Tiere gewährleistet werden kann. Werbung macht das Gießener Tierheim neuerdings verstärkt via Social Media: Über Instagram und Facebook können die Follower, die das Tierheim zurzeit nicht persönlich besuchen können, Einblick in den Alltag dort erhalten.

Spenden kann man zudem ganz einfach über die Webseite des Tierheims, wobei man sogar einen speziellen Zweck angeben kann, für den die Spende verwendet werden soll.