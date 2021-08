50 Jahre Seniorentreff Hölderlinweg

Mit Kaffee und Kuchen wurde das Jubiläum gefeiert. Foto: Stadt Giessen

GIESSEN - Bei Kaffee und Kuchen begann das Fest zum 50-jährigen Bestehen des Seniorentreffs Hölderlinweg. Stadträtin Gerda Weigel-Greilich begrüßte die Gäste. Die Stadt Gießen, Amt für soziale Angelegenheiten, Amtsleiterin Ines Müller, Seniorentreffleiterin Frau Waltraud Reuhl sowie das Seniorenbüro, Susanne Nautscher und Marion Stürmer, freuten sich, das Jubiläum - wenn auch nachträglich - mit den Besuchern des Treffs zu feiern. Die Vermieterin der Räume, die Baugenossenschaft 1894 Gießen eG, sorgte für Getränke.

Die Räume des Treffs wurden 1970 von der Arbeiterwohlfahrt erbaut. Einweihung wurde am 21. August 1970 gefeiert. 1971 war Anni Rösser Leiterin des Altenklubs im Hölderlinweg. Gemeinsam mit Renate Dany sorgte sie für ausreichend Unterhaltung und Abwechslung. Die ehemaligen Klubleiterinnen des Seniorentreffs Hölderlinweg wurden von Waltraud Weller vertreten, die den Treff von 1986 bis 2000 leitete. 1993 wurde der Gebäudekomplex von der Baugenossenschaft 1894 Gießen eG übernommen.

Waltraud Reuhl hat die Treffleitung im Hölderlinweg von ihrer Vorgängerin Gebauer am 1. Dezember 2013 übernommen. Sie leitet ebenfalls den Seniorentreff in der Hardtallee. Das aktuelle Angebot im Hölderlinweg ist sehr abwechslungsreich. Montags und mittwochs in der Zeit von 14 bis 16 Uhr treffen sich die Damen und Herren unter anderem, um gemeinsam Kaffee zu trinken oder mit Sitzgymnastik den Körper zu trainieren. Das Sommerfest in diesem Jahr führte die Senioren auf den Schiffenberg. Bei gemeinsamen Ausflügen unterstützen sich die Seniorentreffleitungen. Es gibt insgesamt sechs Seniorentreffs in der Stadt.