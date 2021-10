50 Jahren als Teil von Gießen: Feiern und Nachdenken zugleich

Bei der Gedenkstunde werden Erinnerungen ausgetauscht: die Zeitzeugen der Eingemeindungen Horst Ruddies und Wilfried Baumann (2. und 3.v.l.), Eleonore Pomp (2.v.r.) sowie Allendorfs Ortsvorsteher Thomas Euler und Rödgens Ortsvorsteherin Elke Victor. Foto: Jung

GIESSEN - Der Anschluss der beiden Gemeinden Allendorf/Lahn und Rödgen an Gießen sei "eine Bereicherung für uns alle", betonte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz bei der Gedenkfeier zur Erinnerung an die Eingliederung vor 50 Jahren. Der Allendorfer Horst Ruddies, der damals den Grenzänderungsvertrag als Beigeordneter unterzeichnet hatte, und der frühere Gemeindevertreter Wilfried Baumann nahmen als Zeitzeugen daran teil. Eleonore Pomp zählte seinerzeit wiederum zur Gemeindevertretung Rödgen und wirkte an der Eingemeindung mit. "Man sollte nie die Rechnung ohne Sie machen", stellte die OB fest, den eigenständigen Charakter hätten die beiden Stadtteile nie verloren.

Allendorfs Ortsvorsteher Thomas Euler erklärte, die beiden Gemeinden Allendorf/Lahn und Rödgen seien nicht von Gießen "geschluckt" worden. Die Eingemeindung erfolgte freiwillig, machte er deutlich. Wäre alles auch so gekommen, wenn der damalige Gießener Oberbürgermeister Bernd Schneider, der gerne mit seinem Dackel im Allendorfer Wäldchen spazieren ging, nicht den Gemeindevertreter Wilhelm Heußner getroffen hätte? Nach den Erzählungen von Zeitzeugen berichtete der Allendorfer Genosse damals seinem Gießener Parteifreund von der Absicht, zur Finanzierung einer Mehrzweckhalle den Wald zu verkaufen, wo eine Siedlung entstehen sollte. Die Stadt wollte das verhindern und legte das Angebot vor, einen Grenzänderungsvertrag zu schließen.

Ortsvorsteher Thomas Euler zeigt sich froh, dass nach Durststrecken vor einigen Jahren der Ortsbeirat nun wieder mehr Gehör findet. Er bedauerte allerdings, sämtliche Straßenverkehrsangelegenheiten, die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort am meisten berühren und daher häufig Themen im Ortsbeirat sind, würden nicht mehr beantwortet und es werde auf Verkehrsschauen hingewiesen. Die Bürgervertretung vor Ort bezeichnete er als "einen aktiv arbeitenden Initiativ-Ortsbeirat und keinen meckernden Reaktions-Ortsbeirat". Euler sprach die Hoffnung aus, "dass auch der neue Oberbürgermeister sein Herz für die Bedeutung der Stadtteile entdeckt, denn schließlich leben hier auch circa 20 000 Menschen".

Ortsvorsteherin Elke Victor erläuterte den Zusammenschluss, vor dem Gespräche zwischen den Gemeinden Rödgen, Trohe, Alten Buseck, und Annerod stattfanden. Doch sie blieben erfolglos. "Es herrschte die Ansicht, dass viele Übereinstimmungen mit Gießen bestanden zu haben und Synergieeffekte genutzt werden konnten." Bereits seit 1974 habe der Rödgener Ortsbeirat die Erschließung eines Neubaugebietes "In der Roos" verfolgt, ging die Ortsvorsteherin auf die aktuellen Geschehnisse ein. Nach vielen Diskussionen dazu wurde zunächst 1981 der Ruhbanksweg erschlossen und damit die letzten Bauplätze bebaut. Ein Neubaugebiet für den Erhalt der damaligen guten Infrastruktur sei durch die Handelnden in der Stadt Gießen nicht bewilligt worden. Die Einwohnerzahlen reduzierten sich zwischenzeitig, derzeitig liegen sie bei 1900.

Die Ortsvorsteherin berichtete, nach Ansicht der überwiegenden Anzahl der Rödgener Bürgerinnen und Bürger sei die heutige Situation im Vergleich zu der in 1971, dass anstatt der großen Hoffnungen durch den Zusammenschluss die Infrastruktur zusammenbrach. So gibt es im Stadtteil keine Post, Gaststätten, Metzger, Bäcker, Toto-Lotto-Laden und Lebensmittelladen und auch die beiden Bankfilialen einschließlich Geldautomaten sind verschwunden. Victor bemängelte auch den Abzug der Gemeindearbeiter, der negativ sichtbar sei.

Trotz der Verluste hätte sich der Ortsbeirat immer für das Wohl des Stadtteils und der Rödgener Bevölkerung, "die teils positiv beschieden werden, aber auch ungehört blieben", eingesetzt. Die Rödgener Bewohner blickten zuversichtlich in die Zukunft für die positive Entwicklung des Stadtteils Rödgen und wünschten sich einen Ort, in dem man gut wohnen kann und jungen Familien eine Möglichkeit zur Ansiedlung bietet, sowie die Infrastruktur gestärkt und ausgebaut wird.

Victor merkte an, 50 Jahre Eingemeindung seien ein Grund zum Feiern, aber auch ein Grund zum Nachdenken, ob die angedachten Ziele erreicht wurden. "Wir werden weiter im besten Sinne und für das Wohl unseres Stadtteils handeln", versprach die "Dorfbürgermeisterin".

Die Gedenkstunde, die der Allendorfer Ortsvorsteher lieber als "Feierstunde" benannt hätte, umrahmten musikalisch Tim und Kyryl Schmidt (Gitarre).