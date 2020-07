50-jähriges Orgeljubiläum im Januar

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). In der jüngsten Mitgliederversammlung der Freunde und Förderer der Pfarrei St. Thomas Morus Gießen bestätigten die Mitglieder den geschäftsführenden Vorstand im Amt. Zum Vorsitzenden wählten sie erneut Jakob Handrack. Der 36-Jährige ist seit zehn Jahren hauptverantwortlicher Kirchenmusiker an der St.-Thomas-Morus-Kirche. In dieser Funktion hat er die Entwicklung zur Kulturkirche maßgeblich vorangebracht. Hauptberuflich ist der staatlich examinierte Altenpfleger bei der Sozialstation der Gemeinde Wettenberg tätig. Einstimmig zum Schatzmeister gewählt wurde Thomas Münchberg (62). Der Jurist ist ehemaliger Pfarrgemeinderatsvorsitzender und bekleidet das Amt des Schatzmeisters seit 2014.

Bei den beiden verbleibenden Positionen des geschäftsführenden Vorstands gibt es einen Ämtertausch. Isabell Sommer wurde nach 2013 wieder zur Schriftführerin gewählt. Der bisherige Schriftführer Thomas Ransbach setzte sich bei der Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden gegen Florian Keßler durch. Der geschäftsführende Vorstand wird unterstützt durch die vier gewählten Beisitzer Hildegard Pilawa, Fatma Borchardt, Ingeborg Stephan-Kesper und Florian Keßler. Der Vorstand arbeitet ausschließlich ehrenamtlich. Pfarrer Hans-Joachim Wahl und Peter Wolf, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Gießen, als bischöflich bestellter Vermögensverwalter der Pfarrei St. Thomas Morus, ergänzen den insgesamt zehnköpfigen Vorstand kraft Amtes.

Der Vorsitzende Jakob Handrack hielt in seinem Tätigkeitsbericht einen Rückblick über die letzten drei Jahre und zog ein positives Fazit. Die Kirche sei mittlerweile ein etablierter Kulturstandort in Stadt und Region und darüber hinaus bekannt. „Eine Herzensangelegenheit ist es mir gewesen, den Kontakt und die Annäherung zu unserer Schwestergemeinde, der eritreisch-orthodoxen ‚Abune-Aregawi‘-Gemeinde zu intensivieren und zu fördern“, betonte Handrack. Hierzu gab es viele gute Gelegenheiten: das gemeinsame Laufteam beim Stadtlauf „Run & Roll for Help“, Arbeitseinsätze im Frühjahr auf dem Kirchplatz, gemeinsame Gottesdienste, Feste und Feiern.

Ausfallhonorar für Künstler

Corona habe auch hier alle kulturellen und gemeindeorientierten Aktivitäten „von heute auf morgen“ unterbrochen. „Wir haben sicher nicht dieselben Probleme wie hauptamtliche Kulturträger, die Mitarbeiter bezahlen müssen“, so Handrack, „aber da wir unsere Veranstaltungen so planen, dass diese sich – mit einem minimalen Einsatz an Subventionen durch Spenden oder Fördermittel – im wesentlichen selbst tragen, haben wir bei Absage einer Veranstaltung auch keine Einnahmen. Trotzdem bemühen wir uns darum, unseren Künstlern ein adäquates Ausfallhonorar bezahlen zu können, gerade wenn diese vor existenziellen Schwierigkeiten stehen.“

Das für den 17. Juli geplante Konzert „Orgel rockt!“ mit dem Organisten Patrick Gläser wurde abgesagt, ebenfalls das Konzert mit dem Mandolinenorchester Treis am 30. August. Beide Konzerte sind für 2021 geplant. Eine Veranstaltung für das diesjährige Krimifestival wird geplant und hängt vom Verlauf und den Lockerungen der Pandemie-Bedingungen ab. Nächstes Jahr feiert die Gemeinde das 50-jährige Weihejubiläum ihrer Kirchenorgel. Das Instrument des Orgelbauers Matthias Kreienbrink wurde am 31. Januar 1971 eingeweiht. Am 30. Januar 2021 wird Patrick Gläser mit seinem Konzertprogramm „Orgel rockt! – Tour 6“ in St. Thomas Morus zu Gast sein. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Der Tätigkeitsbericht steht unter www.morusfreunde.de zur Verfügung.