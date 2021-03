5000 Euro für Gießener Tafel

Eine Spende in Höhe von 5000 Euro nimmt Anna Conrad (rechts) für die Tafel Gießen symbolisch von Felix Feldmann und Sarah Rotaru entgegen. Foto: Schäfer

GIESSEN - Eine Verbindung von Pfarrer Christoph Geist von der Werkstattkirche in der Nordstadt, die der Jugendwerkstatt angeschlossen ist, zahlt sich nun für die Gießener Tafel in barer Münze aus. Im Außengelände der karitativen Einrichtung im Leimenkauter Weg soll auf dem Grundstück der Jugendwerkstatt einige Umbauten vorgenommen werden. Die lassen sich nun mit einer Spende finanzieren.

Holger Claes, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes und zugleich Leiter der Tafel, berichtet, dass "wir ein genügend großes Areal für die wartenden Kunden vor dem Laden brauchen". Zum anderen werde eine ausreichend überdachte Fläche zum Entladen der Transportfahrzeuge benötigt. Außerdem müsste auf dem Gelände zusätzliche Stellmöglichkeiten für Container geschaffen werden, um darin verschiedene Materialien zu lagern, für die im Gebäude keine Möglichkeit mehr vorhanden sei. "So etwas muss alles ordnungsgemäß fachlich und baurechtlich geplant, beantragt und dann umgesetzt werden."

Dafür seien allerdings keine eigenen Mittel vorhanden und die Tafel daher auf Spenden angewiesen. "Deshalb sei die Einrichtung sehr dankbar, dass durch die Vermittlung von Pfarrer Geist das Architekturbüro das Projekt 5000 Euro großzügig unterstützt. Der Sponsor hat seit 2009 seinen Sitz in der Kerkrader Straße im Europaviertel. Rund 50 Mitarbeiter sind dort in der Planung, Bau- und Projektleitung beschäftigt. Zu ihren Gießener Bauprojekten zählen etwa die Schiffenberger Wacht der Volksbank Mittelhessen am Ende des Schiffenberger Weges, der Umbau des Hauptgebäudes der Sparkasse in der Johannesstraße sowie die Schaffung von Wohnraum am Alten Flughafen, im ehemaligen Bergkasernen-Areal sowie an den Lahnwiesen. Auch bei der kürzlich erworbenen Wallenfels-Liegenschaft direkt neben dem Tafel-Areal ist das 1980 gegründete Architekturbüro eingebunden.

Bei der Spendenübergabe betonte Geschäftsführer Felix Feldmann: "Wir freuen uns, dass wir einer so wichtigen Einrichtung wie der Gießener Tafel bei dieser notwendigen Baumaßnahme weiterhelfen können." Seit Jahren sei seine Gesellschaft bereits aktiv in der Förderung von Sportveranstaltungen wie der Tour der Hoffnung sowie von Vereinen. Dazu zählen die Gießen 46ers, die HSG Wetzlar, der FC Gießen sowie auch kleinere Klubs. Die Tafel habe er schon jahrelang "im Auge gehabt", zumal eine Verwandte dort ehrenamtlich mitarbeite. "Die Anfrage von Pfarrer Geist hat dann letztlich zu der Spendenentscheidung geführt", erklärte Feldmann. Seine Assistentin Sarah Rotaru fügte hinzu: "Gerade in dieser Zeit liegt es um am Herzen, die Ziele der Tafel zu unterstützen. Wir wollen dazu beitragen, vollwertige Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren und damit bedürftige Gießener zu versorgen."

Anna Conrad vom Diakonischen Werk, dem die Tafel Gießen angeschlossen ist, berichtete bei der Scheckübergabe, dass "das bisherige Zelt vor der Tafel aus Brandschutzgründen zurückgebaut werden musste". Mehrere Container wurden stattdessen zusätzlich für die Kunden auf dem Gelände aufgestellt. Ein Carport soll nun das Entladen der angelieferten Lebensmittel bei Wetterunbilden begünstigen. Für die Optimierung der Logistik war eine bereits erteilte Baugenehmigung durch die Stadt erforderlich. Durch die Spende des Architekturbüros konnten die Kosten für die Planung abgedeckt werden.