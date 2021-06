5000 Euro für Gießener Verein "Kinderherzen heilen"

Große Spende für kleine Patienten: Jan-Daniel Wolfseher, Peter Brust und Petra Dietl brachten einen symbolischen Scheck mit ins Kinderherzzentrum. Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen (cz). Manchmal kann ein Trauerfall im Nachgang auch etwas Positives bewirken: Die Tochter von Karin und Peter Brust starb im Dezember 2020 an Corona. In den vielen Kondolenzbriefen, die die Familie erhielt, befanden sich immer wieder auch Geldspenden. So kam ein Betrag von 800 Euro zusammen. Für die Familie war klar, dass man dies einem guten Zweck zuführen sollte.

Da die Tochter Herzpatientin war, fiel die Wahl schnell auf den Verein "Kinderherzen heilen." "Das wäre im Sinne unserer Tochter gewesen", sind die Eltern überzeugt. Dieser Betrag wurde von der Sparda-Bank noch ordentlich aufgestockt, sodass Direktor Jan-Daniel Wolfseher, Kundenberaterin Petra Dietl und Peter Brust jetzt die Summe von 5000 Euro überreichen konnten. Der Verein besteht seit über 20 Jahren und unterstützt hauptsächlich die Kinderherzstation Czerny in Gießen. "Durch die Spenden ermöglichen wir zusätzliche Angebote wie ein Spielzimmer für die Kinder oder zusätzliche Erzieherinnen. "Diese Ausgaben sind im normalen Etat der Klinik nicht vorgesehen. Sie sind aber enorm wichtig, da manche Kinder sich bis zu zwei Jahren dort aufhalten, wenn sie auf ein dringend benötigtes Spenderorgan warten," erläuterte Dr. Beatrix Barth von "Kinderherzen heilen". "Wir fanden die Idee extrem bemerkenswert, dass man aus einem Trauerfall heraus noch etwas Positives bewirken möchte und haben daher gern den Betrag aufgestockt", sagt Direktor Jan-Daniel Wolfseher und versprach, dass dies nicht die letzte Spende an den Verein gewesen sei.

Weitere Informationen über den Verein sind zu finden unter: www.kinderherzen-heilen.de.