5000 Euro für Lebenshilfe Gießen gespendet

GIESSEN - Die Lebenshilfe Gießen freut sich über eine großzügige Zuwendung: Die Belegschaft und Geschäftsführung des Reiskirchener Traditionsunternehmens Enders spendeten 5000 Euro für den Lebenshilfe-Spendenaufruf "Aktion 68 000 - Wünsche werden wahr". Dieser bemüht sich um Geld- und Sachspenden zugunsten der Ausstattung einer neu errichteten Wohnstätte für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung, die Anfang 2021 in der Rödgener Straße in Gießen eröffnet wird. Zur offiziellen Spendenübergabe auf dem Baustellengelände begrüßten Maren Müller-Erichsen (Aufsichtsratsvorsitzende Lebenshilfe Gießen), Dirk Oßwald (Vorstand Lebenshilfe Gießen) sowie die zukünftige Leitung der neuen Wohnstätte, Thomas Kühne, Karl-Ludwig Enders (Seniorchef Enders) und den Enders-Betriebsratsvorsitzenden Egon Diehl.

"Einen herzlichen Dank für Ihre wichtige Arbeit - dass Sie Menschen helfen, die Hilfe wirklich benötigen. Da unsere Firmen-Weihnachtsfeier in diesem Jahr aufgrund der Pandemie nicht stattfinden kann, hat sich unser Betriebsrat in der Belegschaft umgehört und schließlich zugestimmt, den hierfür vorgesehenen Betrag, den unsere Geschäftsführung anschließend noch aufgestockt hat, der Lebenshilfe Gießen zu spenden", erklärte Egon Diehl im Namen der Enders-Mitarbeiter. Karl-Ludwig Enders ergänzte: "Wir finden die Spendenaktion klasse, gerade in dieser schwierigen Zeit." Maren Müller-Erichsen bedankte sich für das Engagement der Firma Enders und hielt fest: "Es war und ist unser Ziel, dass wir auch Personen mit sehr schweren Behinderungen begleiten, diese und ihre Familien nicht allein lassen. Gerade Menschen mit starken Autismus-Ausprägungen benötigen viel Unterstützung, daher sind wir sehr froh, dass es bald mit unserer neuen Wohnstätte los geht und wir den zukünftigen Bewohnern viele Angebote machen können, die den Alltag erleichtern - das wird auch durch großzügige Spenden wie diese ermöglicht."

Lebenshilfe-Vorstand Dirk Oßwald betonte: "Die Bedürfnisse von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung sind zum Teil hochindividuell - und nicht alle Dinge, die es für einen bestmöglich gestalteten Alltag braucht, werden durch die Kostenträger abgedeckt. Die Hilfsbereitschaft der Belegschaft und der Geschäftsführung der Firma Enders in diesem besonderen Jahr berührt uns besonders." Thomas Kühne, der aktuell noch eine kleinere Autisten-Wohngemeinschaft der Lebenshilfe in Gießen leitet, machte deutlich: "Viel spielt sich in der Wohnstätte ab, die Arbeit kann für Betreuer*innen sehr intensiv sein".

Die "Aktion 68 000", angelehnt an der Hausnummer 68 der neuen Wohnstätte, hat es sich zum Ziel gemacht, bis Anfang 2021 68 000 Euro in Form von Geld- oder Sachzuwendungen zu sammeln. Mehr Informationen im Internet unter aktion68000.lebenshilfe-giessen.de.