5000 Euro Prämie für neue Pflegekräfte am Klinikum Gießen

Das Gießener Uniklinikum ist ein Haus der Maximalversorgung. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Das Gießener Uniklinikum (UKGM) bezahlt ab sofort examinierten Pflegekräften, die eine Stelle auf einer der Intensivstationen annehmen und in Vollzeit arbeiten, nach erfolgreicher Probezeit eine einmalige Prämie von 5000 Euro. Dieses Angebot soll solange gelten, bis man den erforderlichen Stand der Personalausstattung erreicht hat. "Mit dieser Maßnahme wollen wir auch die Notwendigkeit des Einsatzes sehr kostenintensiver und ständig fluktuierender Leiharbeitskräfte zurückführen und die Belastungsdichte unserer Mitarbeiter im Intensivbereich nachhaltig reduzieren", erklärt der Ärztliche Geschäftsführer Prof. Werner Seeger auf Nachfrage dieser Zeitung. Bei Verdi Mittelhessen sieht man den Vorstoß des UKGM jedoch sehr kritisch: "Die Kolleg*innen nehmen die Auslobung von 5000 Euro Prämie als Affront wahr", schreibt der zuständige Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Seiner Ansicht nach könnten neue Intensivpflegekräfte "dauerhaft nur gewonnen werden, wenn sich strukturell etwas verändert. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und deutlich höhere Löhne".

Für den Verdi-Vertreter ist "der angebliche 'Fachkräftemangel' ein Mangel an guten Arbeitsbedingungen". Viele Beschäftigte würden ihre Stellen reduzieren oder "ganz aus dem Beruf flüchten". Gerade die jüngste "Kollektivkündigung" am UKGM-Standort Marburg - dort hatten auf einen Schlag 15 von 16 Pflegekräfte einer chirurgischen Station gekündigt - "müsste eigentlich ein Weckruf für die Geschäftsführung sein: Niemand sollte sich auf der 'Treue' der Beschäftigten ausruhen", meint Dzewas-Rehm.

Seeger wiederum gibt zu bedenken, dass "das Universitätsklinikum Gießen bei Weitem die meisten Intensivpatienten aller Krankenhäuser in Hessen versorgt. Diese sowieso hohe Belastung spitzte sich weiter zu unter den Bedingungen der Corona-Pandemie". Im Maximum habe man zeitgleich mehr als 100 Covid-Patienten, davon 50 Prozent künstlich beatmet, auf den Intensiv- und Normalstationen betreuen müssen. Auch dies würde die durchschnittlichen Zahlen der anderen Krankenhäuser "mehrfach übersteigen". Nicht vergessen werden dürfen laut dem Ärztlichen Geschäftsführer auch all die anderen "kritisch kranken Patienten" und Notfälle, die dem Klinikum aus Mittelhessen und darüber hinaus zugewiesen werden, "weil in diesen Situationen in der Regel auch keine anderen Krankenhäuser im weiteren Umkreis intensivmedizinisch aufnahmefähig sind".

Dieses "Herausstellungsmerkmal" habe in den zurückliegenden eineinhalb Jahren "zu einer sehr hohen Belastung des Pflegebereiches auf den Intensivstationen in Gießen geführt", erläutert Seeger. "Hieraus resultiert teilweise ein erhöhter Krankenstand, und Pflegekräfte sind aus Altersgründen oder um sich eine neue Funktion zu suchen, ausgeschieden." Insbesondere aufgrund der nun wieder steigenden Zahl von Covid-Infektionen sei es "von essenzieller Bedeutung für die Versorgungspflicht, die das Uniklinikum in Gießen für die mittelhessische Region hat, zusätzliche Pflegekräfte zu gewinnen". Man wisse sehr wohl, dass ein Eintritt in diesen Bereich mit einer hohen persönlichen Belastung und zum Teil auch mit einem persönlichen Infektionsrisiko verbunden sein werde. "Dies wollen wir anerkennen, indem wir Pflegekräften, die sich dieser Aufgabe stellen wollen und unter den anstrengenden Bedingungen einer Maximalversorgungsklinik zu arbeiten bereit sind, einen zusätzlichen Bonus zukommen lassen", betont Seeger.