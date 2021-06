5000 Euro-Spende an das Mathematikum Gießen

Willkommene finanzielle Unterstützung: Pate Peter Ullrich und Albrecht Beutelspacher an dem Exponat mit dem Titel "Der Beweis des Satz des Pythagoras. Foto: Kremer

GIESSEN - Als "ein herausragendes Ding" bezeichnet Prof. Albrecht Beutelspacher, Gründer und Direktor des Mathematikums Gießen, die großzügige Spende über 5000 Euro von Prof. Peter Ullrich an das Museum. Der aktuell an der Universität Koblenz beschäftigte Mathematikdidaktiker Ullrich weiß, wie wichtig die finanzielle Unterstützung der Museen momentan ist. Schließlich werden alle Einnahmen des Mathematikums allein durch die Besuchereinnahmen generiert, die während des Lockdowns gegen null gingen. Obwohl die Besucherzahlen jetzt langsam wieder steigen und neben Privatpersonen auch Schulklassen das Mathematikum täglich von 10 bis 18 Uhr ohne Test besuchen können, ist das Museum weiterhin auf Spenden angewiesen.

Als Dank für seinen wichtigen finanziellen Beitrag wurde Peter Ullrich nun die Patenschaft für ein wichtiges Exponat übertragen: Seit 2021 ist der "Beweis des 'Satz des Pythagoras'" Teil der Dauerausstellung und dient nun auch als Erinnerung an die Unterstützung durch Peter Ullrich. Dem Mathematikum sei er allein deshalb sehr verbunden, weil er zu der Zeit, als "das Mathematikum in die Gänge kam" an der Justus-Liebig-Universität beschäftigt war. Pate für gerade dieses Exponat ist er gern, weil es seine zwei fachlichen Leidenschaften vereint: "Ich interessiere mich sowohl für die Didaktik als auch die Geschichte der Mathematik." Dieser Beweis konnte einen wichtigen Beitrag zu Wissenschaft leisten und spielt in der Mathematikdidaktik eine wichtige Rolle. "Das ist ein Beweis, den man sehen kann", verdeutlicht Ullrich. "Das ist für Schülerinnen und Schüler ganz gut, die einen Schreck kriegen, wenn sie Formeln sehen. Es muss nicht immer alles sehr formal sein, sondern ein Beweis kann auch sehr händisch sein", fügt er hinzu und fasst somit das Konzept des Mathematikums perfekt zusammen.

Denn genau wie das Museum selbst hält auch er selbst ab und zu Veranstaltungen für Grundschulen und versucht, besonders jüngeren Kindern den Zugang zur Mathematik zu erleichtern: "Da ist es mir besonders wichtig, dass Mathematik auch durch das Zerschneiden von Moosgummi erklärt werden kann."