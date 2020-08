52 Wandersteine mit dem Gießener "liebe"-Logo ausgelegt

Juliane Seibert hat in ganz Gießen die Wandersteine mit dem "liebe"-Schriftzug ausgelegt. Diese warten nun darauf, gefunden und in die Welt getragen zu werden. Foto: Rüdiger Schäfer

GIESSEN - In den Nuller-Jahren war der "liebe"-Schriftzug am ehemaligen Samen-Hahn-Gebäude in ganz Gießen bekannt. Die rote Schrift auf gelbem Hintergrund prangte lange Jahre auf der Rückseite des Gebäudes im Reichensand. Roswitha Berger-Gentsch hatte ihn 2002 im Rahmen der Landeskunstausstellung dort kreiert. Auch Juliane Seibert, von Beruf Sonderpädagogin, war der Schriftzug bekannt. Sie kam 1989 als "an der polnisch/tschechischen Grenze geborene ostdeutscher Flüchtling" nach Gießen.

Doch rund zehn Jahre später musste das inzwischen baufällig gewordene Samen-Hahn-Gebäude abgerissen werden und das stadtbekannte Logo verschwand. Doch das sollte nicht so bleiben, beschloss Seibert. Im Juni fand sie ihren ersten Wanderstein in Staufenberg und beschloss, die "liebe"-Botschaft auf Reisen zu schicken. Wandersteine nennt man bunt bemalte Steine, die irgendwo ausgesetzt werden und dann durch die ganze Welt reisen sollen. Auf der Rückseite der Steine steht meist eine Facebookgruppe, in der man Fotos vom Stein posten und "loggen" kann. So weiß der "Bemaler", wo sein Stein gerade ist und freut sich über die Reise des Steins und die Freude, die er anderen damit bereitet hat. Nach dem Posten legt der Finder den Stein an einer neuen Stelle aus, damit er weiterreisen kann.

Seibert fand, dass ""Liebe" eine tolle Message ist, die über unsere Stadtgrenzen hinausgetragen werden sollte." In ihr reifte die Idee, eine größere Anzahl von Wandersteinen mit derselben Botschaft zu kreieren, um "möglichst vielen Leuten ein bisschen Freude zu bringen". Sie findet: "In der heutigen schnelllebigen Zeit sollten die Leute auch einmal innehalten." Also setzte sie sich mit der Künstlerin Berger-Gentsch in Verbindung. "Ich wollte nicht einfach den Schriftzug verwenden, ohne zu fragen", erklärt sie. Berger-Gentsch war damit einverstanden, das "liebe"-Logo für die Wandersteine zu verwenden. Bei der Firma Rinn Steine in Heuchelheim suchte Seibert anschließend nach geeigneten Steinen und entschied sich für oberrheinische Kieseln. "Die Firma hat mir mehr als 50 davon unentgeltlich überlassen", erzählte sie mit dankbarer Geste. Eine "Riesenarbeit" sei es danach gewesen, 52 Steine mit dem "liebe"-Logo zu bemalen.

Am Samstag gegen Mittag traf der Anzeiger die Initiatorin, als sie mithilfe ihrer Freundin Larissa Schneider, die beim Steineschleppen mithalf, den ersten der 52 auf dem Samen-Hahn-Gelände platzierte. Danach ging es weiter zum Elefantenklo, durch den Seltersweg, zum Schwanenteich. Endstand war der Universitäts-Campus.

Auf Facebook hatte Seibert die Aktion angekündigt: "Die Idee dahinter ist, dass wir diese Botschaft über unsere Stadtgrenzen hinaus in die Welt bringen wollen, um euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Du kannst die Steine auf Facebook eintragen. Alle Infos findet ihr auf der Rückseite des Steins. Viel Spaß beim Suchen!"