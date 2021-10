60 Jahre Autohaus Michel in Gießen

Stolz auf das Erreichte: Das neue Firmenlogo ziert einen Käfer und ein E-Fahrzeug, dazwischen stehen die Firmeninhaber (von links) Petra Michel-Förstl, Andrea Michel-Lebeau, Dr. Kai Förstl und Regina Förstl. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Wir als Familie sind nur erfolgreich, weil wir gute, viele langjährige, engagierte und loyale Mitarbeiter in all den Jahrzehnten hatten", betont Andrea Michel-Lebeau und verbindet damit ihre Dankbarkeit. Alle hätten dazu beigetragen, so die geschäftsführende Gesellschafterin, dass das Autohaus Michel am kommenden Dienstag 60-jähriges Firmenbestehen feiern kann. Dieses wird an jener Stätte in der Grünberger Straße sein, wo am 5. Oktober 1961 Ewald Michel zusammen mit seiner Frau Elli die Firma Ewald Michel eröffnete. Das Unternehmen bestand aus einer Kfz-Reparaturwerkstatt, einer Fina-Tankstelle und einem Abschleppservice.

Fünfter Standort

Heute zählt das Unternehmen 156 Mitarbeiter an vier Standorten - und an einem fünften Standort wird bereits eifrig gebaut. Auf einem 25 000 Quadratmeter großen Areal im ehemaligen US-Depot in der Zeppelinstraße soll im Mai 2022 das Gebrauchtwagen- und Logistikzentrum eröffnen. Neben den Mitarbeitern waren es "nicht zuletzt zufriedene und treue Kunden von der ersten Stunde an, die Fundament und Garant für den Erfolg des Unternehmens waren", betont die Gesellschafterin. Das Firmen-Motto "Leidenschaft steht am Anfang jeden Erfolgs" drückt laut Michel-Lebeau alles aus. Und jene Leidenschaft ist auch zu spüren, wenn sie mit ihrer Schwester Petra Michel-Förstl auf die Unternehmensgeschichte zurück- oder auch voraus blickt. "Auch zukünftig wollen wir unsere Verzahnung in und mit der Region vorantreiben und wirtschaftliche Stärke mit sozialer und ökologischer Verantwortung verbinden". Dafür wurden am 1. November 2020 auch die Weichen gestellt, als Petra Michel-Förstl ihrem Sohn Dr. Kai Förstl die Hälfte ihrer Gesellschafteranteile übertrug und dieser damit dritter geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens wurde.

Bereits drei Jahre zuvor war seine Ehefrau Regina Förstl in die Geschäftsleitung eingetreten. Alle vier bilden jenen "Familienrat", der letztendlich die Entscheidung für den Erweiterungsbau in der Zeppelinstraße getroffen hat. "Das Autohaus Michel wird immer das Familien- und Traditionsunternehmen aus Gießen bleiben", stellt Förstl klar und verweist gleichzeitig auf die Weiterentwicklung. "Wir sind nicht nur das Autohaus um die Ecke, sondern Mobilitätsdienstleister", betont sie und Kai Förstl ist sich sicher, dass "Mobilität ein zukunftsträchtiger Markt sein wird, weil individuelle Mobilität gebraucht wird als eine tragende Säule für unsere Freiheit und Gemeinschaft - privat und beruflich".

FIRMENGESCHICHTE Am 5. Oktober 1961 eröffnet Ewald Michel zusammen mit seiner Frau Elli die Firma Ewald Michel bestehend aus einer Kfz-Reparaturwerkstatt, einer Fina-Tankstelle und einem Abschleppservice. 1962 erhält die Firma Ewald Michel die Berechtigung, Volkswagen-Neufahrzeuge zu vermitteln und bereits vier Jahre später wird der 1000. Wagen seinem neuen Besitzer übergeben. 1982 eröffnet das neue Ausstellungsgebäude in der Grünberger Straße. 1993 startet das große Gemeinschaftsprojekt mit anderen Gießener Autohändlern die Erschließung der Automeile. 2000 wird das MH Autoforum eröffnet. 2009 erfolgt die Eröffnung des Gebrauchtwagenzentrums. Im Februar 2012 wird der alte Verwaltungsbau abgerissen und ein neues Gebäude errichtet. Am 1. Februar 2018 wird das neue Nutzfahrzeugzentrum eröffnet. In der Zeppelinstraße wurde im Juni auf einer 25 000 Quadratmeter großen Konversionsfläche das VW Gebrauchtwagen- und Logistikzentrum mit Werkstatt und einem deutlich ausgeweiteten Präsentationsbereich errichtet. (ee)

"Gerade wegen des Einzugs vieler neuer technischer Features im Auto setzen wir auch nach 60 Jahren weiterhin auf starke Kundenorientierung, persönliche Begegnung und individuelle Beratung. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Menschen das Auto sehen, fühlen und kennenlernen wollen", ist sich Förstl sicher.

"Mit dem neuen Standort verwirklichen wir also nicht nur ein Stück Leidenschaft, sondern auch unsere Vision und Strategie für die Zukunft: Weiterentwicklung des Unternehmens zusammen mit der nächsten Generation. Erfolgreiche Zusammenarbeit mit all unseren Mitarbeitern. Gemeinsam arbeiten wir daran, auf der Pole Position zu stehen, um jeden Tag aufs Neue um die Meisterschaft mitfahren zu können", ergänzt seine Mutter Petra Michel-Förstl. Dieses Engagement schlägt sich in hoher Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit nieder: In einer Kundenbefragung der Auto Bild wurde das Autohaus Michel in den erlesenen Kreis der "Besten Kfz-Werkstätten 2021/22" gewählt. Zudem trägt dieses seit 2019 das Gütesiegel und Prädikat "Beste Autohaus Arbeitgeber", welches durch die Automobilwoche jährlich verliehen wird.

Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, um stets eine erstklassige Beratung und technische Abwicklung zu gewährleisten, sind geradezu selbstverständlich.

Über 300 Auszubildende

"Seit der Gründung haben über 300 Auszubildende ihre Lehre in unserem Haus abgeschlossen. Und viele Mitarbeiter halten uns seit Jahrzehnten die Treue - einer sogar bereits seit 52 Jahren", verrät Michel-Lebeau.

Das Autohaus bietet aktuell eine Fahrzeugflotte mit fast 100 Autos in der Vermietung, Überbrückungs- und täglichen Mobilität an, befasst sich mit Car- und Quartiersharing. "Wir verstehen uns als regional verankertes Familienunternehmen in der Verantwortung, auch die Umweltwirkung unserer Betriebsstätten so positiv wie möglich zu gestalten. Überall da, wo möglich, achten wir auf eine ökologisch verantwortliche Bauweise und Ressourcennutzung - neben der Energieeffizienzbauweise und Dachbegrünung", verrät Petra Michel-Förstl. Beispielsweise wird an allen Standorten die Fahrzeugwäsche mit aufbereitetem Niederschlags- und Brauchwasser über Zisternen betrieben. "Das Automobil ist Zentrum der Klimadebatte. Zum einen ist es historisch gesehen sicher Mitauslöser des Klimawandels. Heute ist das Automobil zentraler Teil der Lösung für individuelle, klimaneutrale Mobilität. Mit den Produkten unserer Partner Volkswagen und Audi sind wir an dieser Stelle gut aufgestellt".