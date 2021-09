600 Euro für die Reisekasse

Jetzt teilen:

GIESSEN - 13 Frauen aus dem Wohngebiet Margaretenhütte fahren kommende Woche auf eine Bildungsfahrt nach Regensburg. Um einen Teil der anfallenden Reisekosten zu decken, spendet das Frauennetzwerk Soroptimist International Club Gießen 600 Euro. Die Teilnehmerinnen der Fahrt werden unter anderem dadurch die Stadt an der Donau ein Wochenende lang erleben können. Auf dem Programm stehen beispielsweise eine Stadtführung, eine Schifffahrt auf der Donau sowie der Besuch des Doms St. Peter.

Den Frauen wird somit die Möglichkeit gegeben, nach dem Besuch von Trier im vergangenen Jahr, eine weitere deutsche Stadt mit Unesco-Weltkulturerbe-Status zu besuchen. Dabei geht es auch darum, dass die Teilnehmerinnen ganz praktische Fähigkeiten, wie Stadtplan lesen, Orientierung in unbekannter Umgebung, Organisation von Übernachtung, Zugfahrt und Ausflügen sowie die Nutzung von örtlichem Nahverkehr erlernen. Außerdem hat eine solche Fahrt aber auch immer ganz nachhaltige Auswirkungen auf die Gruppe, erzählt Stefanie Paul von der Projektgruppe Margaretenhütte e.V., die diese Fahrt organisiert. "Die Teilnehmerinnen fühlen sich als Gruppe, die gemeinsam etwas erlebt hat. Das trägt dazu bei, dass diese Gruppe auch über das Jahr gesehen immer eine Beziehung zueinander hat und sich dann gemeinsam in die Siedlungsbelange einbringt", so Paul weiter. Die Projektgruppe leistet seit Anfang der 1970-er Jahre in dem Wohngebiet Henriette-Fürth-Straße Gemeinwesenarbeit.