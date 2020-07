650 Lehrstellen im Landkreis noch unbesetzt

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Im Landkreis Gießen sind aktuell noch rund 650 unbesetzte Lehrstellen mit Ausbildungsbeginn im August oder September bei der Arbeitsagentur Gießen gemeldet. Darunter sind Berufe wie Kaufleute für Büromanagement, Handelsfachwirt, Restaurantkaufleute sowie Mechatroniker, Zahnmedizinische Fachangestellte oder Tischler. Dennoch ist jetzt für alle Jugendlichen Eile geboten, die für das aktuelle Ausbildungsjahr noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind.

Individuelle Beratung

Dabei weist die Berufsberatung darauf hin, dass Jugendliche aller Schulformen noch Möglichkeiten auf einen Ausbildungsplatz in diesem Jahr haben. Die Berater stehen unterstützend zur Seite. Es können individuelle Beratungen telefonisch in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr unter 0641/9393116 (zum Ortstarif) oder von 8 Uhr bis 18 Uhr unter 0800/4555500 (gebührenfrei) vereinbart werden. Das Angebot richtet sich insbesondere an junge Menschen, die bislang noch nicht mit der Berufsberatung in Kontakt stehen und auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind.

Arbeitgeber können offene Ausbildungsstellen für dieses und auch kommendes Jahr unter www.arbeitsagentur.de/eservices-unternehmen oder telefonisch unter 0800/4555520 (gebührenfrei) melden.