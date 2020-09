66 Jahre alte Obstkelter tut in Wieseck immer noch ihren Dienst

Ein eingespieltes Team: Dorin bedient die Presse und bestückt den Beladetisch während Bernd Weller (vorne) mit Reinigungsarbeiten beschäftigt ist. Foto: Jung

GIESSEN-WIESECK. 66 Jahre alt ist die Obstkelter, die in einem Nebengebäude der Gaststätte Weller in Wieseck steht. Seit Samstag ist sie wieder im Einsatz und hat seitdem schon viele Liter Apfelsaft gepresst.

Bernd Weller und sein Helfer Dorin sind im kleinen Anbau in der Gießener Straße zugange und haben alle Hände voll zu tun. Die Wetzlarer Firma Hollmann stellte einst das gute Stück her, sie gibt es schon lange nicht mehr. Einmal im Jahr, zu Zeiten der Obsternte, läuft der Motor an und das Gestänge dreht sich bis Ende September.

Kerstin Köhler aus der Rabenau hievt ihre zehn Säcke mit Äpfeln, die sie in Buseck geerntet hat, aus dem Kofferraum ihres roten Autos. 150 Kilo der gut schmeckenden Früchte will sie zu Saft verarbeiten lassen. Die Kinder trinken gerne den Saft, auch Apfelschorle ist ein beliebtes Getränk im Hause Köhler. Die Vorräte des köstlichen Getränks aus der Ernte 2018 gingen im Februar/März zur Neige und jetzt muss natürlich Nachschub her. Dieses Jahr wird sie auf die Umverpackung "Bag in Box" verzichten, zu Hause liegen noch die Kartons aus den vergangenen Jahren. Kerstin Köhler, die jetzt ihre erste Charge zum Keltern bringt, hofft, dass sie bei den weiteren Ernteeinsätzen männliche Hilfe erhält - die Kisten sind schon ganz schön schwer. Die kommenden Presstermine hat sie schon geblockt.

"Hier können die Kunden sehen, was aus ihrer Anlieferung heraus kommt", betont der Wiesecker, der das Keltern von seinem Vater gelernt hat.

Laut wird es, wenn die Schnecke das Obst aus einem großen Bottich mit viel Wasser in das Mahlwerk befördert. Dorin, der Helfer von Bernd Weller, derdie Presse schon einige Jahre in den Herbstwochen anlaufen lässt, löst die Klappe und die Apfelschnitzel fallen auf eine große Decke, die in einem Rahmen auf dem Beladetisch liegt. Einige Lagen werden so aufeinandergestapelt, dann kommt die Presse zum Einsatz. "300 ATÜ drückt die", erzählt Bernd Weller den Interessierten. Er würde sich freuen, wenn die Kinder sich mehr für die herkömmliche Herstellung von Apfelsaft interessieren würde. "Damit die wissen, dass der Saft nicht nur von Aldi kommt", macht er deutlich.

Aus einem Zentner Äpfel werden 30 Liter gepresst. Omas Waschkessel kommt bei Bernd Weller auch noch zum Einsatz. Hier wird der Saft auf über 80 Grad erhitzt, um ihn haltbar zu machen. Mit einer kleinen Pumpe gelangt er über einen Schlauch, an dessen Ende sich ein Ventil befindet, in die Beutel. Jeweils fünf Liter des naturtrüben Getränks zapft Bernd Weller ab. Die so gefüllten Beutel steckt er in einen Umkarton und fertig ist der Vorrat für den Winter. Ordentlich gefüllt ist der Wagen mit dem Trester im Nachbarraum. Den fährt Weller zu einem Schäfer, der sich über das Futter für seine Tiere freut. Und auch die Waldtiere freuen sich. Am Tag vor Weihnachten fährt der Wiesecker an den Waldrand und lädt den Trester ab. "Das ist mein Weihnachtsgeschenk für die Rehe", schmunzelt er. Begegnungen mit den Waldbewohnern hat er noch keine gemacht, nur anhand der Spuren weiß er, dass die Tiere das Abfallprodukt des Obstpressens mögen. Mit einer Handvoll Salz, die er über die Masse streut, soll erreicht werden, dass sie nicht gärt.

Wer seine eigenen Äpfel zu Apfelsaft verarbeiten möchte, kann sich an den passionierten Hobbykelterer wenden und einen Termin vereinbaren. Den Saft gibt es übrigens auch im Gasthaus Weller zu trinken und auch der Apfelwein stammt aus der eigenen Herstellung. "Bei uns gibt es keine Wartezeiten", verspricht der einzige Betreiber einer Obstkelter in Gießen. Unter 0641/51955 oder 0151/57128177 kann man Termine vereinbaren.