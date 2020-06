690 000 Euro für Bushaltestellen in Gießen

Auch die Haltestelle in der Max-Reger-Straße wird umgebaut. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Gute Nachrichten für den Öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt: Das Land fördert den barrierefreien Ausbau von sechs weiteren Bushaltestellen. Die Gesamtausgaben des Projektes belaufen sich auf rund 910 000 Euro, von denen das Land Hessen 690 000 Euro im Rahmen einer Zuwendung übernimmt.

Einstieg erleichtern

"Ausgebaut werden die Haltestellen Max-Reger-Straße und Richard-Wagner-Straße in beiden Fahrtrichtungen sowie Feuerbachstraße (stadtauswärts) und Tulpenweg (stadteinwärts)", informiert das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Konkret heißt das, dass an den Bushaltestellen 22 Zentimeter hohe Spezialbordsteine eingebaut werden. Das Ministerium verweist darauf, dass sie künftig "Rollstuhlfahrern und Fahrgästen mit Rollator, Kinderwagen oder Gepäck den Einstieg in die Niederflurbusse" erleichtern sollen.

Orientierungshilfe

Zudem würden taktile Leitelemente im Bodenbelag als Orientierung für sehbehinderte Fahrgäste installiert, auch sollen neue Wartehallen vor Wind und Wetter schützen. "Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im September 2020 und sollen bis Dezember 2021 abgeschlossen sein", resümiert das Wirtschaftsministerium.