7. Gießener Kundenspiegel: "Enormer Anstieg bei Zufriedenheit"

Der Seltersweg gehört zu den am besten frequentierten Einkaufszonen bei Städten unter 100 000 Einwohnern.

GIESSEN"Nur ein zufriedener Kunde ist ein guter Kunde" lautet eine alte und zugleich stets aktuelle Weisheit aus dem Geschäftsleben. Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter im Laden sowie das Leben des Servicegedankens und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis tragen ein gutes Stück zum wirtschaftlichen Erfolg bei und können diesen sicherlich noch steigern. Im Rahmen des 7. Gießener Kundenspiegels befragten im vergangenen Februar und März - also noch vor den allgemeinen Schließungen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie - die Interviewer des Hengersberger Marktforschungsinstituts MF Consulting Dieter Grett insgesamt 907 repräsentativ ausgewählte Personen, wie sie diese Kriterien für die heimischen Fußgängerzonen und Geschäftszeilen bewerten. Die Probanden sollten angeben, in welchen der 88 auf dem Fragebogen aufgeführten Läden aus zehn Branchen sie in den zwölf Monaten zuvor etwas gekauft haben, wo sie sich beraten ließen oder sonstige Leistungen in Anspruch nahmen.

Darüber hinaus waren die Befragten aufgerufen, sich zu äußern, wie zufrieden sie in jenen Geschäften mit Freundlichkeit, Beratungsqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis waren. Das Ergebnis für Gießen unter dem Strich kann sich wahrlich sehen lassen: Ein durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad von 86,8 Prozent beim Kriterium Freundlichkeit - gewertet hierfür wurden die Noten 1 (sehr zufrieden) und 2 (zufrieden) von vier Benotungsmöglichkeiten - ergibt Platz 18 unter insgesamt 132 Untersuchungsorten in ganz Deutschland.

Vergleich mit Nachbarn

Ein weiteres Ziel der Studie war es, den an der Untersuchung beteiligten Unternehmern ein Bild ihres eigenen Geschäfts aus Sicht des über Erfolg und Misserfolg entscheidenden Kunden zu vermitteln. Zusätzlich erfuhren die Firmenlenker, wie ihr Betrieb im Vergleich zu örtlichen Mitbewerbern, aber auch benachbarten Einkaufsstädten, abschneidet. Denn das sei ebenfalls nicht unwichtig, um im Wettbewerb langfristig bestehen zu können, betont das Marktforschungsinstitut. Neudeutsch spreche man hierbei vom sogenannten Benchmarking, dem Vergleich mit den Besten. Die Gießener Konkurrenzstädte schnitten bei der Umfrage in puncto Kundenzufriedenheit folgendermaßen ab: Wetzlar 85,3 Prozent (Platz 57) und Marburg 85,1 Prozent (Platz 68). Den Spitzenplatz unter allen 88 Städten belegte übrigens Gotha (Thüringen) mit 88,4 Prozent.

Im Vergleich zur vorherigen Studie aus 2017 (81,4 Prozent) liege somit für Gießen "ein enormer Anstieg bei der Kundenzufriedenheit beim Merkmal Freundlichkeit" vor, führen die Studienmacher aus. Das jetzige Ergebnis sei im Rahmen der seit 18 Jahren ermittelten Kundenspiegel das bisher beste Resultat für die Universitätsstadt (Beispiele: 2002: 77,8 Prozent, 2014: 80,0 Prozent). Bislang hätten die Untersuchungsergebnisse fast immer im durchschnittlichen oder sogar nur unterdurchschnittlichen Bereich gelegen. Auffällig sei ebenso, dass es nun nur einen minimalen Anteil von einem bis zwei Prozent an Probanden gegeben hat, die fast alle die von ihnen beurteilten Geschäfte mit (sehr) schlechten Bewertungen versehen haben. Dieses Phänomen des generellen "Rundumschlags" sei in anderen Städten in immer stärkerem Ausmaß zu beobachten. Auch in Gießen war ein solches Verhalten in den zurückliegenden Studien auffällig.

Über all die Jahre schneidet der Gießener Einzelhandel intern sehr heterogen ab, urteilen die Experten. Das heißt, es gibt einige Geschäfte mit sehr positiven Werten (90 Prozent und mehr), aber auch einige Läden, die von den Verbrauchern sehr stark kritisiert werden (60 bis 70 Prozent Zufriedenheit oder weniger). Diese Spanne habe sich hier wie in vielen anderen Städten in den letzten 18 Jahren erheblich vergrößert.

Apotheke an der Spitze

Den besten Wert bei Freundlichkeit weist in Gießen in diesem Jahr erneut eine Apotheke mit dem "Traumergebnis" von 95,1 Prozent Zufriedenheitsgrad auf. Es folgen knapp dahinter ein Orthopädie-/Sanitätshaus (94,5 Prozent), eine Kfz-Vertragswerkstatt (94,4), ein Fitnesscenter (93,1), ein Möbelhaus (93,3), ein Geldinstitut (92,2) und ein Augenoptiker (92,0). Die Namen dieser Geschäfte und Betriebe werden vom Marktforschungsinstitut nicht genannt, doch werden die Betroffenen selbst natürlich darüber informiert. Die bedenklichsten Ergebnisse beim Merkmal Freundlichkeit quittierten in Gießen dagegen ein Möbelhaus mit 60,1 Prozent und ein Sportgeschäft mit 52,2 Prozent Zufriedenheitsgrad, was in beiden Fällen sicherlich intern für Diskussionen sorgen dürfte. Im Branchenvergleich zu anderen Städten hätten sich in Gießen im Durchschnitt die Augenoptiker und die Apotheken am positivsten präsentiert, analysieren die Studienmacher.

Betrachtet man die Konsumentengruppen nach ihrem Alter, so urteilten die jungen Verbraucher zwischen 18 und 25 Jahren oftmals eher kritischer als die Käufer über 45 Jahren, heißt es weiter. Am zufriedensten unter den Berufsgruppen sind bei diesem Untersuchungspunkt im Durchschnitt die Rentner, was bei sehr vielen aktuellen Kundenspiegeln zu beobachten sei. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wird von jungen Familien (26 bis 35 Jahre) eher kritisch beurteilt.