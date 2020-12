70 Teilnehmer bei Coachingwoche von Gießener RPJAM

Sängerin Denise Rudolph aus Linden bei ihrem Auftritt, der online auf Youtube abrufbar ist. Foto: Rock-Pop-Jazz-Academie

GIESSEN - Eine kostenlose Coachingwoche inklusive Livestream bot jetzt die Rock Pop Jazz Akademie of Music (RPJAM) aufstrebenden Bands unter dem Motto "Study and stream your music". "Mit diesem Leuchtturm-Projekt haben wir für die aktuell besonders hart getroffene heimische Musik- und Kulturszene eine Plattform für Online-Aktivitäten geschaffen", berichtet Marion Krämer, die zusammen mit Luca Krämer und Andreas Dieruff die RPJAM in der Grünberger Straße leitet.

Unter Einhaltung strengster Hygienevorschriften wurden 13 Bands mit insgesamt 70 Teilnehmern von den RPJAM-Dozenten Andreas Dieruff, Marcel Huber, Marcel Jahn und Nico Weimer gecoacht. Anschließend erfolgte jeweils das Streaming über den Youtube-Kanal von RPJAM . Die jungen Musiker kamen aus ganz Hessen zum Coaching nach Gießen. Nicht nur Jugendliche, sondern auch Bands mit älteren Mitgliedern wollten sich hilfreiche Tipps geben lassen. Breit gefächert war die Auswahl der vertretenen Musikstile, von Rock und Pop über Rap und Jazz reichten die Genres.

Die Musiker zeigten sich begeistert von dem Coaching und waren zugleich betrübt, draußen "im richtigen Leben" nicht gleich loslegen zu können. Angesichts der aktuellen Corona-Situation bleibt es leider wohl erst mal hauptsächlich beim Streamen. "Der hervorragende Sound der Aufzeichnungen ist Christoph Deuser, dem Leiter des Fachbereichs Audio-Engineering an der RPJAM, sowie Leon Lenz zu verdanken", bekräftigte Marion Krämer. Das Projekt "Study and Stream Your Music" ist eine Initiative einer freien Gruppe von Künstlern, die sich für dieses Projekt bewerben konnten, das Musikgruppen über ein innovatives, von Dozenten geführtes Bandcoaching und deren Präsentation via Livestreaming zum Konzert führt.

"NO LABEL"-CONTEST FÄLLT AUS Nun wird es doch keine aktuelle Ausgabe des "No Label"-Contests geben. Auch der für 8. Januar angesetzte Nachholtermin muss abgesagt werden, meldet Sabine Glinke vom Veranstalterteam. Geplant war zunächst, dass fünf Nachwuchstalente beim Wettbewerb des Arbeitskreises Kommunale Jugendpflegen im Landkreis Gießen im Kulturzentrum Jokus auftreten sollten - in der Corona-tauglichen Form als Livestream. Durch den verlängerten Shutdown war aber klar: Der Termin kann auch als Streaming-Event nicht durchgeführt werden. So haben sich die Organisatoren entschieden, dass es gar keine 2020er-Variante des Contests geben soll. "Die Entscheidung ist uns absolut nicht leichtgefallen", sagt Jennie Staffa vom Kinder- und Jugendbüro Grünberg stellvertretend für den Arbeitskreis Kommunale Jugendpflegen im Landkreis Gießen, da es gerade in diesen schwierigen Zeiten besonders wichtig sei, ein Angebot für Jugendliche aufrechtzuerhalten. Aber die aktuelle Entwicklung lasse keine andere Wahl. Denn: "Nach den aktuellen Kontaktbeschränkungen dürfen Hobby-Bands derzeit ja auch nicht gemeinsam proben", erklärt Markus Preuß-Sames, Leiter des Jokus. Nun sollen die ausgewählten Finalisten - sofern sie das möchten - in der nächsten Auflage 2021 auf jeden Fall mit dabei sein. "Die Musiker wurden bereits alle informiert", sagt Preuß-Sames. Zusätzlich wollen die Macher weiteren Bands 2021 die Chance auf eine Teilnahme geben. Ein entsprechendes Bewerbungsverfahren wird im Sommer eröffnet. Staffa dazu: "Wir präsentieren dann einfach mehr Bands als bisher an einem Abend". Geplant waren Auftritte der Rapper "Kind Regards" (Gießen), des Singer/Songwriters Lukas (Gießen), des Experimental-Rock-Projekts "Hear me Sydney" (Gießen/Fernwald) und der Rockband "DryHeart" (Gießen). (red)

Derartige Projekte sind in Corona-Zeiten allerdings schwierig umzusetzen. Gerade jetzt sei es von großer Bedeutung, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, wieder qualitativ hochwertige Musik machen zu können. "Gemeinsam mit RPJAM-Dozenten aus den Hauptfächern und der Abteilung für Audio-Engineering, die ebenfalls staatlich anerkannt ist, haben wir dieses Projekt realisiert. Mit dem Ergebnis sind wir mehr als zufrieden, die Streams klingen super", freut sich Marion Krämer.

Sicher seien die Musiker im Live-Segment gerade hart von den Auswirkungen der Pandemie getroffen, erläuterte die Leiterin der Akademie. Umso deutlicher zeige sich, dass die Musiklehrer einen der krisensicheren Jobs haben. Im Umgang mit modernster Technik streamten sie die Unterrichte und halten so sogar im totalen Lockdown die sozialen Kontakte zu den Schülern aufrecht.

Die Rock Pop Jazz Akademie of Music ist eine staatlich anerkannte Berufsfachschule und seit 2008 in der Grünberger Straße 140 angesiedelt. Der Abschluss nach einer dreijährigen Ausbildung zum staatlich geprüften Musiker und Musiklehrer findet in den Hauptfächern Gesang, Gitarre, Schlagzeug, Bass, Saxophon, Klavier und Keyboard statt. Ab März 2021 bietet RPJAM zudem die Möglichkeit, innerhalb von zwölf Monaten zum "Staatlich geprüften Musiklehrer" ausgebildet zu werden.

Die Streams mit den Auftritten der teilnehmenden Musiker sind über Youtube abrufbar: Stichwort RPJAM.