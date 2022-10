700 Teilnehmer bei Eritrea-Demo in Gießen

Auf dem Messegelände in Gießen kam es am 20. August bei einem umstrittenen eritreischen Kulturfestival zu massiven Ausschreitungen. Die Polizei hat deshalb für die Demo am 6. Oktober Einsatzkräfte aus ganz Hessen im Einsatz. Symbolfoto: Heiko Barth/Fotolia

GIESSEN - Am Donnerstag hat in der Gießener Innenstadt eine größere Demonstration stattgefunden. Unser Überblick.

19.30 Uhr: Die Polizei hat am Abend ein positives Fazit zum Abschluss der Versammlung in der Gießener Innenstadt gezogen. Der Polizei wurden keine Störungen der Versammlung bekannt. Der Versammlungsleiter erklärte die Versammlung gegen 19.20 Uhr für beendet. An den Kundgebungen und den Aufzügen nahmen nach Einschätzungen der Polizei in der Spitze rund 700 Personen teil.

Bei einer Personenkontrolle konnten zwei bisher nicht identifizierte Täter, die sich mutmaßlich an den Angriffen auf die Teilnehmenden des Eritrea-Festivals am 20. August 2022 beteiligt hatten , von Polizeikräften erkannt werden. Die beiden 28 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen leben laut Polizeiangaben im Landkreis Gießen. Im Anschluss an die Identitätsfeststellung wurden ihnen für die Innenstadt Gießen Platzverweise erteilt.

Zudem stellte die Polizei bei einer weiteren Person die Personalien fest. Eine mögliche Beteiligung des im Lahn-Dill-Kreis lebenden 29-Jährigen an den Straftaten vom 20. August müsse noch, so die Polizei, geklärt werden. Die Ermittlungen zu den jeweiligen Tatbeteiligungen werden demnach von der Soko "Eritrea" des Polizeipräsidiums Mittelhessen weitergeführt.

17 Uhr: Die Demonstrierenden haben laut Polizei gegen 16.40 Uhr den Gießener Rathausplatz erreicht. An dem Aufzug vom Bahnhof zum Rathausplatz nahmen nach Schätzungen der Polizei rund 700 Personen teil. Die Auftaktkundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz sowie der Aufzug seien bisher störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Auf dem Rathausplatz schließt sich nun eine Kundgebung an, die voraussichtlich bis 18.30 Uhr andauern wird. Im Anschluss setzt sich ein Aufzug zurück in Richtung Bahnhof in Bewegung

15 Uhr: Wegen einer Eritrea-Demo kommt es am Donnerstag laut Polizei zwischen 15 und 19.30 Uhr im Stadtgebiet Gießen zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Zudem würden sich im Stadtgebiet Gießen Fahrzeugverbände der Polizeieinsatzkräfte bewegen. Die Polizei empfiehlt, das Stadtgebiet weiträumig zu umfahren, da die Teilnehmer der Demonstration öffentliche Straßen für ihren Aufzug benutzen werden.

Polizei aus dem gesamten Bundesland im Einsatz

Wie die Polizei berichtet, versammeln sich bereits seit 14 Uhr Demo-Teilnehmer auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Ordnungshüter vermuten, dass sich mehrere Hundert Personen der Versammlung anschließen. Nach einer Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz soll die Demonstration ab etwa 15.30 Uhr in einem Aufzug in Richtung Rathausplatz starten. Die Teilnehmenden werden nach Polizeiinformation über die Bahnhofstraße, die Marktstraße, den Marktplatz, die Schulstraße und die Neuen Bäue zum Rathaus laufen. Am Rathausplatz soll es zu einer weiteren Kundgebung kommen.

Auf dem Messegelände in Gießen kam es am 20. August bei einem umstrittenen eritreischen Kulturfestival zu massiven Ausschreitungen. (Foto: Ingo Berghöfer)

Bereits am 20. August kam es vor den Hessenhallen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die zur Absage einer Veranstaltung des eritreischen Konsulats führte. Laut Gießener Allgemeine werden deshalb Einsatzkräfte aus dem gesamten Bundesland die Gießener Polizei unterstützen, um den Aufmarsch zu ermöglichen. Wasserwerfer und Polizisten auf Pferden seien ebenfalls eingeplant, damit die Demo stattfinden kann.

