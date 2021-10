73. Großtauschtag der Briefmarkensammler in Wieseck

Klaus Schudt (links) und Rolf John sortieren Heimatbelege, wie der Sammler Postkarten nennt. Foto: Jung

GIESSEN-WIESECK - "Sammler sind glückliche Menschen", sagt Klaus Schudt aus Bad Homburg, der als Aussteller zum 73. Großtauschtag und Sammlertreff des Briefmarkensammlervereins Gießen gekommen ist und zitiert damit Johann Wolfgang Goethe. Schudt verkauft Postkarten, so genannte Heimatbelege, für die im Moment eine große Nachfrage besteht und er möchte natürlich dazu beitragen, dass die Besucher von seinem Stand glücklich nach Hause gehen.

Die Zahl derer ist jetzt nach längerer Pause überschaubar. Es ist nicht so einfach an diesem grauen Morgen, Leute ins Bürgerhaus Wieseck zu locken, wie der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins, Mark Wedel, zugibt. Der Kollege des Postkartenhändlers, Rolf John aus Kelkheim, bringt es auf den Punkt: "Wenn sie das Geld hergeben sollen, hält sich alles in Grenzen!" Ob die beiden das nächste Mal nach vielen Jahren noch einmal wiederkommen, steht im Moment in den Sternen. Fein säuberlich sind die Postkarten auf dem großen Tisch nach Postleitzahlen geordnet. "Hoffentlich gefällt Dir meine Karte" steht in gestochener Schrift auf einer Karte, die als schwarz-weiß Foto den Schiffenberg zeigt.

"Heute halbe Preise"

Acht Euro muss der Sammler für das Exponat hinlegen, das alle Gebäude der ehemaligen Verdun-Kaserne, die an der Licher Straße stand, zeigt. Eine andere Postkarte nutzt der Absender, um dem Empfänger mitzuteilen, dass er jetzt in das Standortlazarett Gießen, das spätere Bundeswehrkrankenhaus, versetzt wurde. Sechs Euro kostet die Abbildung mit dem mächtigen Komplex, wie er sich zum Teil noch präsentiert. Im Internet wird sie für 20,80 Euro zuzüglich Versand angeboten.

"Einen kleinen Verein trifft das hart", sagt Vorsitzender Mark Wedel zu den Einschränkungen, die das Leben beim Briefmarkensammlerverein zum Erliegen brachten. Deshalb war es jetzt wichtig, das Vereinsleben wieder nach vorne zu bringen. "Ältere Semester haben Angst", hat der Verein erfahren, und davon gibt es viele beim Verein. Doch es geht jetzt aufwärts, sechs neue Mitglieder "Ü40" meldeten sich an, freute sich Wedel, der gerne auch jüngere Sammlerinnen und Sammler begrüßen würde.

Wedel spricht von einem "Phänomen", verursacht dadurch, dass die Leute Corona-bedingt viel zu Hause waren und sich mit etwas beschäftigen mussten. Jugendleiter Jürgen Finger fuhr die Corona-Pandemie in die Parade: Er war dabei, eine Jugendgruppe aufzubauen, doch dann kam der Stillstand. Aufwendiger als üblich lief jetzt der Großtauschtag unter den 3G-Regeln ab: Das bedeutete mehr Personaleinsatz. Die Besucherzahlen hielten sich in Grenzen, wie die beiden Herren am Eingang bestätigten. "Alle Alben halbe Preise heute", verkündete ein Händler. "Für drei Mark einen Rundgang machen", wollte Erich Wismar. Der Besucher schlenderte durch den Saal, die Briefmarkensammlung seines Vaters will er an die Frau oder den Mann bringen und das scheint in der derzeitigen Situation schwierig.

Wedel klärt auf: "Wenn laut Michel- Katalog ein Wert von 2000 Euro genannt wird, sind realistisch höchstens zehn Prozent zu erzielen". Die Chinesen hätten da eine andere Sammlerkultur, weiß der Experte. Wenn eine Marke mit 100 Euro bewertet wird, geht die auch zu diesem Preis über den Tisch. Der chinesische Briefmarkenfreund lässt die Marke nicht im Album verschwinden, sondern hängt sie deutlich sichtbar im Rahmen an die Wand. Damit jeder sieht, dass er sich das leisten kann. Mark Wedel sieht deshalb auch Vorteile des Internethandels für Briefmarken. Ein Ehepaar lässt sich von Sabine Hinke von einem befreundeten Sammlerverein zu ihren Briefmarken beraten. Unterwegs ist ein auffälliger Mann mit großem Hund an den Tischen, der Stammkunde hält Ausschau nach günstigen Briefmarken und Heimatbelegen, versucht immer wieder zu handeln. Man fände ihn auf Flohmärkten, wo er die Ware wieder umsetzt, weiß der Vorsitzende.

Die aufgereihten Geschenke für Kinder und Jugendliche, wie Steckalben, Kiloware und schöne Marken packten die Mitglieder vom Briefmarkensammlerverein Gießen wieder ein. Dieser Personenkreis fehlte an jenem Morgen.