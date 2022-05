76-Jähriger aus Gießener Pflegeheim wieder da

Die Polizei in Gießen sucht derzeit einen Vermissten. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Seit dem frühen Montagabend wurde aus einem Pflegeheim in Gießen ein 76-jähriger vermisst.

In der Nacht zu Dienstag wurde der abgängige Rentner aufgefunden. Eine Funkstreife der Gießener Polizei entdeckte den 76-Jährigen durchnässt und unterkühlt in Gießen. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung, weitere Untersuchungen folgten in der Uni-Klinik Gießen.