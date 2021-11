78-jähriger Vermisster aus Gießen hatte Verkehrsunfall

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

GIESSEN - Der 78-jährige Vermisste aus Gießen, nach dem die Kriminalpolizei Gießen seit Montag gesucht hatte, ist wieder da. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Wie sich herausstellte, hatte der Vermisste am frühen Montagmorgen gegen 1.30

Uhr in Nordrhein-Westfalen mit seinem PKW einen Verkehrsunfall. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.