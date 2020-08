80 000 Euro für Umbaumaßnahme an Gießener Herderschule

Umbau fertiggestellt: Astrid Eibelshäuser mit Stefan Tross, Christian Kneipp, Sascha Ferber, Tobias Erben, Hulisi Kocal und Christian Neißner im neuen Sportmehrzweckraum. Foto: Wißner

GIESSEN (ee). "Ballspiele verboten" ist auf den Schildern zu lesen, ansonsten aber ist eine vielfältige sportliche Nutzung im ehemaligen Kraftraum der Sporthalle A der Herderschule gegeben. Dieser wurde zu einem Sportmehrzweckraum umgebaut und jetzt seiner Bestimmung übergeben. Wie Stadträtin und Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser ausführte, erfolgte die rund 80 000 Euro teure Umbaumaßnahme im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) II. Die Übergabe erfolgte im Beisein von Schulleiter Stefan Tross, stellvertretendem Schulleiter Christian Kneipp, Schulsportleiter Sascha Ferber, Sportamtsleiter Tobias Erben, dem seitens des städtischen Hochbauamtes für die Planung verantwortlichen Hulisi Kocal und dem stellvertretenden Amtsleiter des Schulverwaltungsamtes Christian Neißner.

Bereits 2014 gab es erste Überlegungen, den sanierungsbedürftigen und nicht mehr die schulischen und vereinssportlichen Erfordernisse erfüllenden Raum einer neuen Verwendung zuzuführen. Durch die Umwandlung in einen multifunktionalen Sportmehrzweckraum, in dem ein großes Whiteboard wie auch ein Hochleistungsbeamer zur Verfügung stehen, ist nun für die Sport-Leistungskurse wie auch für den Sport-Prüfungskurs die Möglichkeit geschaffen, theoretischen Unterricht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Sporthalle zu erteilen.

Für Ferber ist dies "eine ideale Verzahnung von Theorie und Praxis". Dafür musste der zuvor direkt von der Halle aus mittels Stufen zu erreichende, 70 Quadratmeter große Raum mit einer Holzkonstruktion etwas mehr als einen halben Meter angehoben werden, wurden zwei neue Zugänge - vom Flur der Sporthalle sowie als Fluchtweg von der Südseite der Halle vom Westbad her - geschaffen, eine neue Decke eingezogen sowie auch neue Beleuchtung und Heizkörper installiert. Bei allem musste den Brandschutzauflagen Rechnung getragen werden.

Durch die Anhebung des Bodens wurde ein barrierefreier Zugang zu dem neuen Raum geschaffen. Der direkte Zugang zur Halle wurde zugemauert und auch andere anliegende Räume wurden teilweise saniert, da die Ausführung im Bestand aus brandschutztechnischer Sicht nicht den aktuellen Anforderungen entsprach.

Zur Sonderausstattung des Sportmehrzweckraumes gehören weiterhin ein Materialschrank und ein mobiler Klassensatz mit 30 Tischen und Stühlen. Wie Kocal erläutert, ist es mit der Umbaumaßnahmen gelungen, dass der Raum als Bestandteil der Halle erhalten wurde.

Erben freute sich für die Sportvereine über das "neue Schätzchen, das hier akquiriert wurde". In den kommenden Tagen und Wochen wird der Raum auch durch Hip-Hop und Tanzen, Gymnastik oder Schulungsmaßnahmen mit Leben gefüllt. Die Stühle und Tische wurden laut Erben sehr gut ausgewählt, "sind klein und groß zugleich und lassen sich gut und leicht an die Seite schieben oder im Saal positionieren".