80-Jähriger stirbt: Laster überrollt in Gießen Radfahrer

Gießen - In Gießen hat am Samstagnachmittag ein Laster einen Fahrradfahrer überfahren. Der 80-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.40 Uhr auf der Marburger Straße/Ecke Sudetenlandstraße. Ein 56-jähriger Lasterfahrer stand in der Marburger Straße 44 an einer Ampel, die Rot zeigte, und wollte nach rechts in die Sudentenlandstraße abbiegen. Der 80-jährige Fahrradfahrer stand rechts neben dem Lastwagen und wollte geradeaus in Richtung Innenstadt fahren.

Nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte, fuhr der Laster los. Hierbei übersah er den Fahrradfahrer und überrollte ihn beim Abbiegen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Fahrradfahrer noch an der Unfallstelle.

Feuerwehr schirmt Unfallstelle vor „Gaffern” ab

Wegen Gaffern schirmte die Gießener Feuerwehr die Unfallstelle mit Sichtschutzplanen ab. (© VRM) Nach Angaben der Polizei kam es im Anschluss aufgrund der Innenstadtlage zu einer größeren Ansammlung von „Gaffern", so dass ein Löschzug der Gießener Feuerwehr die Unfallstelle mit Sichtschutzplanen abschirmen musste. Ein Gutachter war vor Ort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Nummer (0641) 7006-3755 zu melden.