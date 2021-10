80-minütige Talkrunde im Studio

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am 24. Oktober findet die Stichwahl zwischen den OB-Kandidaten Frank-Tilo Becher (SPD) und Alexander Wright (Grüne) in Gießen statt. Die Jugendredaktion des Offenen Kanals Gießen hat die Kontrahenten zu einer Talkrunde ins Studio eingeladen. Durch die Sendung führte Mika Rau, Kopf der Jugendreaktion "Maneköpp", die bereits in der Vergangenheit spannende lokale Themen für das Gießener Bürgerfernsehen aufgegriffen hat. In der rund 80-minütigen Gesprächsrunde diskutierten die Kandidaten über ihre Ideen zur künftigen Entwicklung der mittelhessischen Stadt. Zentrale Themen waren dabei Verkehr, Umwelt, Wirtschaft und Soziales. "Beide Kandidaten waren sich darüber einig, dass die gesteckten Ziele unmittelbar erreicht werden sollen. Einige Unterschiede wurden jedoch bei den hierfür notwendigen Maßnahmenpaketen deutlich", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Gesprächsrunde ist am Donnerstag, 21. Oktober, ab 18 und ab 22 Uhr, am Freitag, 22. Oktober, ab 10 und ab 14 Uhr sowie am Samstag, 23. Oktober, ab 17.13 Uhr auf dem Offenen Kanal Gießen (Kabelkanal 391) und dem Livestream auf der MOK-Homepage zu sehen. Im Internet ist die Aufzeichnung in der Mediathek-Hessen.de unter den Stichworten Fernsehen und Offener Kanal Gießen abrufbar. Zudem können thematisch gegliederte Ausschnitte aus der Sendung auf Youtube unter dem Suchwort "Maneköpp" angeschaut werden.