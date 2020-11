825 Jahre Sparkassenzugehörigkeit

Nicht alle der geehrten Jubilare waren zum Fototermin mit Peter Wolf und Ilona Roth in die Hauptstelle gekommen. Foto: koerberkunst.de

Jetzt teilen:

GIESSEN - Kürzlich wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt, die seit 40 oder 25 Jahren für die Sparkasse Gießen tätig sind. Der Sparkassenvorstand gratulierte den Jubilaren zu diesem besonderen Ereignis und dankte ihnen für ihren langjährigen engagierten Einsatz und die Verbundenheit mit dem Geldinstitut.

"In diesem Jahr dürfen von insgesamt 24 Jubilaren der Sparkasse Gießen 15 ihr 40-jähriges Dienstjubiläum begehen. Neun feiern ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Wir sind stolz auf die langjährige Betriebszugehörigkeit, die geleistete Arbeit und wünschen den Jubilaren alles Gute für die Zukunft, vor allem stabile Gesundheit", so der Vorstandsvorsitzende Peter Wolf. Vorstandsmitglied Ilona Roth bedauerte mit ihrem Vorstandskollegen, dass sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Ehrung nicht zu einem festlichen Abendessen einladen konnten. Stattdessen gab es für jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter einen Gutschein für einen Restaurantbesuch in der Innenstadt. Für 40 Jahre Zugehörigkeit wurden geehrt: Gerhard Bartkowski, Evelyn Gietmann, Silke Kuhbier, Sabine Rolshausen, Bernd Schwarz, Klaus-Dieter Schmandt, Heribert Steinhausen, Jürgen Balser, Andreas Becker, Sybille Czyrnik, Meike Halm, Liane Heuser, Andrea Velt-Pfeifer, Bernd Wallbott und Heiderose Ziegler.

Seit 25 Jahren gehören zur Sparkasse: Andrea Hahn, Boris Vogler, Sonja Czerney, Christian Frisch, Andrea Harrison, Christiane Keller, Sandra Laaß, Susanne Niedermeyer und Manuela Perez Fernandes.