850 000 Euro Forschungsgelder für Gießener Rechtswissenschaftler

Für die Justiz gibt es keine etablierte oder gar verbindliche Definition von Antisemitismus. (Symbolfoto: Christophe Gateau/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Ist das Recht ein Instrument zur Bekämpfung von Antisemitismus? Reichen die geltenden Rechtsvorschriften aus im Kampf gegen den Antisemitismus oder greifen sie zu kurz? Mit den Wechselwirkungen zwischen Recht und Antisemitismus in ausgewählten Staaten werden sich Dr. Reut Yael Paz, Postdoktorandin am Fachbereich 01 (Rechtswissenschaft) der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) und zurzeit Gastprofessorin an der TU Berlin, und Prof. Thilo Marauhn, Inhaber der Professur für Öffentliches Recht und Völkerrecht am Fachbereich Rechtswissenschaft, im Rahmen einer rechtsvergleichenden Studie in den kommenden drei Jahren beschäftigen.

Das Team freut sich, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für das Vorhaben mit dem Titel „Antisemitismus aus der Perspektive des Rechts: Verheißungen oder Unschärfen?“ Forschungsgelder in Höhe von rund 850 000 Euro bewilligt hat. „Die rechtswissenschaftliche Forschung hat diese Fragen zum Umgang des Rechts mit Antisemitismus bislang kaum thematisiert“, erläutert Marauhn.

Ausgangspunkt der gemeinsamen Studie sei die Feststellung, dass das Recht einerseits ein Instrument zur Bekämpfung von Antisemitismus sei, andererseits aber Antisemitismus auch ignorieren oder gar verstärken könne. Schon die rechtliche Erfassung des Phänomens stelle ein Problem dar, zumal es bislang keine etablierte oder gar für die Justiz verbindliche Definition von Antisemitismus gibt. „Hier ergeben sich zahlreiche ,Unschärfen‘“, sagt Paz. „Das ,Versprechen‘ des Rechts, den Antisemitismus zu bekämpfen, stößt zudem auf Grenzen, die sich aus Strukturmerkmalen der jeweiligen Rechtsordnungen ergeben.“

Anhand von Beispielen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen wollen Paz und Marauhn untersuchen, ob und wie die jeweiligen Rechtsordnungen Erkenntnisse aus anderen Disziplinen rezipieren und wie sich die zeitversetzte Reaktion des Rechts auf die Bekämpfung des Antisemitismus auswirkt. Besonders spannend ist die Parallelität von jüdischer Emanzipation, der Herausbildung universeller Menschenrechte und der Entstehung des modernen Antisemitismus. Das Recht wirkte in diesen Prozessen oft widersprüchlich, indem es Judentum und Antisemitismus gleichermaßen zu neutralisieren suchte.

Breites Spektrum anvisiert

Im Zentrum des Vorhabens steht eine vergleichende Rechtsprechungsanalyse. Das Wissenschaftlerteam wird sich ein breites Spektrum von Fallkonstellationen vornehmen, die verschiedene Themenkomplexe berühren, darunter die freie Religionsausübung, die Meinungsfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, die Zensur oder den israelisch-palästinensischen Konflikt. Die Juristen werden dabei auch die europäische Rechtsprechung sowie die Praxis universeller Menschenrechtsorgane in den Blick nehmen.